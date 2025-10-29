Właśnie znajdujemy się w momencie kulminacyjnym trwającej od prawie trzech lat technologicznej hossy na amerykańskim rynku kapitałowym, napędzanej głównie przez siedem największych spółek technologicznych, znanych jako MAG 7. Ich dominacja, szczególnie w sektorze sztucznej inteligencji, oraz rekordowe wyceny, takie jak przekroczenie przez Nvidię kapitalizacji 5 bilionów dolarów, wyznaczają nowe standardy i kierunki rozwoju rynku. Dzisiejsze publikacje wyników kwartalnych tych gigantów będą kluczowym punktem odniesienia dla inwestorów starających się przewidzieć dalszy przebieg hossy.

Technologiczna hossa w Stanach Zjednoczonych, trwająca już blisko trzy lata, napędzana jest głównie przez rewolucję sztucznej inteligencji oraz potężne inwestycje w rozwój AI przez największe firmy technologiczne. Od października 2022 roku indeks S&P 500 wzrósł o około 70 procent, a głównym motorem wzrostu jest właśnie grupa siedmiu gigantów technologicznych, tzw. MAG 7 (Amazon, Alphabet, Apple, Broadcom, Meta, Microsoft i Nvidia). Hossa ta nie tylko przetrwała różnorodne przeciwności makroekonomiczne, jak napięcia geopolityczne czy wcześniejsze podwyżki stóp procentowych, ale w 2025 roku przybrała na sile dzięki oczekiwanym cięciom stóp Fed oraz nadal solidnym wynikom finansowym spółek.

Dzisiejsza decyzja FED, choć w centrum uwagi mediów i inwestorów, w praktyce nie powinna znacząco zmienić dynamiki rynku technologicznego. Rynek już od dawna „żyje przyszłymi przychodami” największych firm technologicznych, wyceniając ich wyniki na kolejne lata, dlatego krótkoterminowa zmiana stóp procentowych ma ograniczone znaczenie dla hossy napędzanej przez AI i innowacje. Obniżka stóp lub ich utrzymanie może jedynie nieznacznie wpłynąć na koszty finansowania inwestycji, ale nie zmienia fundamentalnej siły największych graczy.

Nvidia, symbol technologicznej rewolucji, osiągnęła niebywały kamień milowy, stając się pierwszą firmą na świecie, która przekroczyła kapitalizację rynkową 5 bilionów dolarów. Jej akcje wzrosły o ponad 1000 procent od czasu premiery ChatGPT w 2022 roku, a bardzo mocne pozycjonowanie w segmencie chipów do generatywnej AI sprawia, że inwestorzy nadal postrzegają ją jako kluczowego beneficjenta epoki sztucznej inteligencji. Pomimo rosnącej konkurencji i nadchodzących regulacji, perspektywy pozostają obiecujące z uwagi na olbrzymie inwestycje w centra danych i dominację Nvidii w segmencie AI.

Wyniki kwartalne MAG 7 w trzecim kwartale 2025 roku są spodziewane jako bardzo mocne. Analitycy prognozują około 12 procent wzrost zysków przy 15 procent wzroście przychodów, co nadal znacznie przewyższa resztę rynku. W drugim kwartale grupa ta osiągnęła wzrost zysków na poziomie 27 procent, ponad dwukrotnie przebijając prognozy Wall Street. Nawet przy możliwym spowolnieniu tempa wzrostu, wysokie wyniki finansowe MAG 7 sprawiają, że sektor technologiczny pozostaje głównym motorem hossy w USA, niezależnie od krótkoterminowej zmienności wywołanej decyzjami Fed.

Dzisiejsza decyzja Fed, niezależnie czy oznaczać będzie obniżkę stóp procentowych czy ich utrzymanie, nie powinna znacząco wpłynąć na technologiczną hossę. Rynek już od dawna wycenia przyszłe przychody i inwestycje największych graczy, a wyniki kwartalne MAG 7 prawdopodobnie potwierdzą siłę sektora. Niskie lub stabilne stopy procentowe mogą jedynie delikatnie wspierać dalsze inwestycje w AI i rozwój technologii, podczas gdy fundamentalna dynamika wzrostu pozostaje bardzo wysoka i znacząco przewyższa resztę indeksu S&P 500.

Źródło: XTB / Mikołaj Sobierajski