Telemedycyna Polska oczekuje, że I kwartał bieżącego roku pokaże powrót do wzrostów sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Paweł Niedbała.

„Naszym głównym celem jest poprawa rentowności spółki. Zarówno poprzez zmniejszenie kosztów, jak i wzrost przychodów. Te trzy parametry – koszty, przychody i EBITDA – będą dla nas w najbliższych kwartałach najważniejszymi wskaźnikami” – powiedział Niedbała w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że IV kwartał 2025 roku był okresem zmiany zarządu i reorganizacji sposobu działania spółki.

„Część tego okresu przypada już na pracę nowego zarządu. Widać tam już redukcję kosztów, ale oczywiście nie widać jeszcze poprawy sprzedaży. Ta będzie widoczna w raporcie za I kw. 2026” – zapowiedział prezes.

Wśród planów inwestycyjnych Telemedycyny wymienił szczególnie rozwój technologii spółki, w tym większe wykorzystanie AI.

„Zakładamy jeszcze większą integrację naszych rozwiązań z placówkami – to są fundamenty na których chcemy budować szybkie, ogólnodostępne i skalowalne rozwiązania telemedyczne” – zaznaczył Niedbała.

Jak podawała spółka w raporcie za IV kw. ub.r., dalsze działania zarządu nakierowane są na osiągnięcie trwałej rentowności, co umożliwi samofinansowanie spółki z bieżącej działalności i będzie stanowić fundament do rozwoju biznesu w kolejnych okresach.

Prezes pytany o potencjalne plany przejścia na główny parkiet GPW z NewConnect wskazał, że „jest to możliwe w dłuższej perspektywie”, po osiągnięciu warunków m.in progu kapitalizacji.

Telemedycyna Polska to notowany na NewConnect lider w obszarze telekardiologii i telemedycznej diagnostyki. W ofercie spółki znajdują się: całodobowy telemonitoring kardiologiczny, opis badań kardiologicznych (EKG, Holter), diagnostyka bezdechu sennego, telekonsultacje, wsparcie technologiczne dla podmiotów leczniczych, dystrybucja specjalistycznych urządzeń diagnostycznych (np. KARDIA Mobile 6L) i teleopieka.

