Ten Square Games odnotowało 13,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 27,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 14,48 mln zł wobec 30,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 17,65 mln zł wobec 33,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 18,9 mln zł wobec 30,51 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,59 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 96,65 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki I kw. 2026 r. pokazują, że kluczowe elementy naszej strategii zaczynają pracować na wspólny wynik. Od trzech kwartałów płatności Grupy rosną, a coraz większy udział w tym wzroście mają nowe i skalowane tytuły. Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym Trophy Hunter, który szybko po premierze zyskał status głównego motoru wzrostu. Rosnące płatności to również efekt rekordowego wyniku Wings of Heroes oraz konsekwentnej pracy zespołów odpowiedzialnych za nasze największe gry, które pozostają filarem naszej działalności. Przed nami kolejny ważny moment w realizacji strategii – globalna premiera Medal Hunter. Planowana jest ona zaledwie 10 miesięcy po premierze Trophy Hunter. Równolegle intensywnie pracujemy nad kolejnymi konceptami, aby stale zwiększać liczbę projektów, które mogą w przyszłości stać się siłą napędową wzrostu Grupy. To najlepszy przykład tego, że nowy model rozwoju gier pozwala nam działać szybciej i tworzyć więcej powtarzalnych szans na przyszły wzrost” – powiedział prezes Andrzej Ilczuk, cytowany w komunikacie.

„W I kw. 2026 roku kontynuowaliśmy rozwój nowych projektów, wspieraliśmy skalowanie tytułów o wysokim potencjale i jednocześnie utrzymaliśmy mocną pozycję gotówkową. To daje nam komfort działania i elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych” – dodała CFO Magdalena Jurewicz.

W I kw. 2026 płatności Grupy wyniosły 98,4 mln zł, co oznacza wzrost o 3% kw/kw i 9% r/r. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 20,2 mln zł, co oznacza wzrost o 10% kw/kw. Na koniec marca 2026 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 137,2 mln zł, rosnąc o 14% kw/kw. Wydatki marketingowe wyniosły 32,4 mln zł i były wyższe o 7,9% kw/kw, podano także.

Ważnym elementem strategii wzrostu Ten Square Games jest rozwój własnych kanałów sprzedaży direct-to-consumer. Rozwój sprzedaży bezpośredniej stał się możliwy dzięki zmianom w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, które otworzyły producentom gier nowe możliwości kierowania graczy do alternatywnych metod płatności. Zmiany te najszybciej postępują w Stanach Zjednoczonych, które są największym rynkiem Ten Square Games pod względem udziału w płatnościach Grupy, przekazano.

„Zmiany regulacyjne i rynkowe, szczególnie na największych dla nas rynkach, tworzą nowe możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w grach mobilnych. Naszym zadaniem jest szybkie i bezpieczne wdrażanie rozwiązań, które pozwalają graczom korzystać z wygodnych metod zakupu, a Grupie zwiększać efektywność monetyzacji. Platforma D2C ma dla nas strategiczne znaczenie – wzmacnia bezpośrednią relację z graczami, poprawia rentowność sprzedaży dóbr wirtualnych i zwiększa odporność naszego modelu biznesowego. Wraz z dalszą adopcją tych rozwiązań w kolejnych tytułach znaczenie platformy D2C w Grupie TSG będzie rosło” – skomentował Chief Technology Officer Janusz Dziemidowicz.

W marcu 2026 r. udział sprzedaży bezpośredniej w płatnościach Grupy wyniósł 20%. Grupa definiuje D2C szeroko – jako wszystkie dostępne formy sprzedaży bezpośredniej dóbr wirtualnych graczom, realizowane poza standardowym modelem zakupów przez platformy dystrybucyjne, podano.

„W kolejnych miesiącach Ten Square Games zamierza dalej rozwijać platformę D2C i rozszerzać jej wykorzystanie w portfolio. W przyszłości Grupa planuje wdrażać rozwiązania D2C również w kolejnych projektach, traktując je jako jeden z ważnych elementów poprawy efektywności monetyzacji i długoterminowej rentowności biznesu” – czytamy dalej w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 13,67 mln zł wobec 25,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

