Ten Square Games odnotowało 27,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 17,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 30,62 mln zł wobec 19,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 33,79 mln zł wobec 23,61 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 30,51 mln zł wobec 27,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,65 mln zł wobec 100,12 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2025 roku płatności Grupy Ten Square Games wyniosły 90,5 mln zł, co oznacza spadek o 9,2% r/r oraz 9,5% względem czwartego kwartału 2024 r. Główne przyczyny spadku to niższe wpływy z dwóch najważniejszych tytułów Grupy. Na poziom płatności Grupy wpłynęła kontynuacja trudnych trendów rynkowych oraz świadoma decyzja o koncentracji na działaniach zwiększających zaangażowanie i poprawiających doświadczenie graczy – kosztem krótkoterminowej monetyzacji” – czytamy w raporcie.

Jednym z czynników wpływających na niższy poziom płatności w pierwszym kwartale 2025 roku była również decyzja o ograniczeniu wydatków na pozyskiwanie nowych użytkowników. Wynikała ona z szerokiego zakresu zmian wdrażanych w głównych produktach, które w minionym kwartale koncentrowały się przede wszystkim na retencji i zaangażowaniu obecnych graczy, wskazano.

„Równolegle prowadzone były prace przygotowujące produkty do dalszych zmian w obszarze monetyzacji. Inwestycje w akwizycję nowych użytkowników w tym okresie nie przyniosłyby oczekiwanych zwrotów, dlatego zespoły skupiły się na przebudowie początkowego etapu rozgrywki – pierwszych 30 dni gracza w grze. Celem jest zwiększenie retencji nowych graczy, zbudowanie nawyku regularnego powrotu do gry oraz lepsze dopasowanie ofert do potrzeb gracza na różnych etapach jego zaawansowania” czytamy dalej.

„Poprzez wdrożenie zaawansowanej segmentacji i personalizacji doświadczenia graczy, Grupa oczekuje poprawy kluczowych wskaźników monetyzacyjnych w dłuższej perspektywie, a to pozwoli na ponowne zwiększenie wydatków reklamowych na ich pozyskiwanie powyżej poziomu z pierwszego kwartału 2025 roku. Pomimo niższego poziomu płatności, zarząd spółki dostrzega pierwsze pozytywne efekty działań zapoczątkowanych na przełomie 2024 i 2025 roku. Ze względu na skalę wprowadzanych zmian potrzeba jednak czasu, by ich wpływ znalazł odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Przeprowadzane testy w większości przypadków potwierdzają właściwy kierunek podejmowanych działań” napisano też w materiale.

Spółka podkreśliła, że intensywnie pracuje nad przyspieszeniem wdrażanych procesów, jednak ich pełne przełożenie na wyniki wymaga czasu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 25,96 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 19,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews