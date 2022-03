Ten Square Games zawarł z dotychczasowymi wspólnikami Gamesture umowę inwestycyjną i wspólników, na podstawie której nabył 24,8% kapitału zakładowego w Gamesture – polskiej spółce, wyspecjalizowanej w gatunku RPG, podał Ten Square Games. Całkowita kwota inwestycji emitenta w Gamesture wynosi około 3,5 mln USD.

Na podstawie umowy doszło do nabycia przez Ten Square Games mniejszościowego udziału w kapitale zakładowym Gamesture, stanowiącego 24,80% kapitału zakładowego i uprawniającego do 24,80% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamesture w drodze kupna części istniejących udziałów od jednego z dotychczasowych wspólników oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gamesture, podano.

„Dotychczasowi wspólnicy przyznali emitentowi w umowie opcję call, umożliwiającą emitentowi zwiększenie udziału w Gamesture po upływie trzech lat oraz po upływie pięciu lat od daty transakcji, po cenie określonej zgodnie z procedurą określoną w umowie, docelowo do 100% udziałów w kapitale zakładowym Gamesture” – czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje zakaz konkurencji dla dotychczasowych wspólników w okresie posiadania udziałów w Gamesture.

„Konsekwentnie realizujemy strategię, która zakłada pozyskiwanie do grupy utalentowanych zespołów, mających w portfelu pierwsze udane tytuły i realny potencjał wzrostu. Rozwój Gamesture śledziliśmy z uwagą przez ostatnie kilka lat, obserwując jego kolejne sukcesy rynkowe i efektywną realizację strategii rozwoju. Inwestując w spółkę wyspecjalizowaną w gatunku RPG, poszerzamy portfolio produktów o ten segment, co pozwoli nam dotrzeć do nowych kategorii graczy. Wierzymy również w potencjał synergii pomiędzy naszymi firmami, głównie w obszarze strategii produktowej, marketingu i technologii” – powiedział CEO Ten Square Games Maciej Zużałek, cytowany w komunikacie.

Gamesture jest spółką wyspecjalizowaną w gatunku RPG, której 68-osobowy zespół działa w studiach w Krakowie i Poznaniu. Spółka powstała w 2014 r. i obecnie jej dwa główne tytuły to: „Questland”, osadzony w świecie fantasy i umożliwiający turowy system walki, oraz „Slash & Roll”, oparty o model walk zespołowych PvP (player vs. player) – obu zyskujących coraz większą popularność wśród fanów gier fabularnych. Dwa kolejne tytuły Gamesture są obecnie na etapie produkcji, podano również.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews