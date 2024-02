Ten Square Games zdecydowało o skupie do 954 166 akcji własnych, stanowiących 13,01% udziału w kapitale, oferując 120 zł za walor, podała spółka. Na skup akcji przeznaczyła 114,5 mln zł. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 12 do 22 lutego 2024 roku, zaś przewidywany termin rozliczenia transakcji to 27 lutego.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews