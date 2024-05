TenderHut odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 6,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,4 mln zł wobec 3,53 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,67 mln zł wobec 3,3 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,18 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 15,16 mln zł rok wcześniej.

„W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 roku, segmentem przychodów z największym udziałem w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy był segment Software Development & Cybersec, który w analizowanym okresie wygenerował 8.774 tys. zł przychodów ze sprzedaży, a jego udział w przychodach ogółem Grupy wyniósł 67%. W wyniku spadku wartości zamówień przychody segmentu spadły w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy poprzedniego roku o 3 240 tys. zł, tj. o 27%” – czytamy w raporcie.

Z kolei Lab Systems – drugi co do wielkości segment, dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na usługi z branży laboratoryjnej w okresie pierwszych trzech miesięcy 2024 r. wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 2 548 tys. zł, co stanowiło wzrost o 68% r/r.

Przychody ze sprzedaży segmentu Digital Design & Marketing w okresie pierwszych trzech miesięcy 2024 r. osiągnęły wartość 889 tys. zł, co stanowiło spadek o 36% r/r, wymieniono dalej.

„Przychody najmniejszych segmentów tj.: Venture building i Usług holdingowych osiągnęły poziomy odpowiednio 137 tys. zł (co oznacza wzrost o 133% w stosunku do pierwszego kwartału 2023 r) oraz 827 tys. zł (co oznacza prawie czterokrotny wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2023 r.). Dużą część wzrostu przychodów ze sprzedaży w segmencie Usługi holdingowe stanowiły usługi na rzecz spółek, nad którymi Grupa TenderHut S.A. utraciła kontrolę w 2023 r. tj. Zonifero S.A., Holo4Labs S.A. i Holo4Med S.A. Łączna wartość przychodów przypadających na te trzy spółki w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 329 tys. zł” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 20 tys. zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r., a w kolejnym roku przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews