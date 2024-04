TenderHut odnotował 10,21 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana straty netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 10,11 mln zł wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 10,48 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 9,36 mln zł wobec 2,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,7 mln zł w 2023 r. wobec 68,67 mln zł rok wcześniej.

„W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej TenderHut S.A. wyniosły 56,7 mln zł, czyli o 17% mniej w stosunku do roku poprzedniego. Na spadek ten złożyło się kilka czynników, m.in. struktura portfela klientów, która okazała się stosunkowo wrażliwa na drastyczne zmiany stóp procentowych, które stabilizując się na wyższych poziomach spowodowały odpływ kapitału od inwestycji obarczonych większym ryzykiem, co było destruktywne dla globalnego środowiska start-up’owego, do którego klasyfikowaliśmy dużą część naszych klientów. Skutkowało to odpływem części zleceń bądź redukcją skali outsourcowanych zespołów” – czytamy w liście prezesa Roberta Strzeleckiego do akcjonariuszy.

„W drugiej połowie roku zaszkodziło nam natomiast znaczące umocnienie się złotego względem euro i dolara amerykańskiego. W obliczu słabnącego popytu i negatywnych trendów FX coraz trudniej było utrzymać nam zakładane poziomy rentowności kontraktów. Strata netto przypadająca na jednostkę dominującą wyniosła 10,1 mln zł wobec 10,5 mln zł straty netto w analogicznym okresie roku poprzedniego” – czytamy również.

W 2023 r. przychody ze sprzedaży (łącznie z przychodami ze sprzedaży miedzy segmentami) największego segmentu Software Development & Cybersec wyniosły 42 624 tys. zł, przy czym 40 920 tys. zł stanowiła sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, zaś 1 704 tys. zł stanowiły przychody z tytułu transakcji między segmentami Grupy, które następnie uległy wyłączeniom konsolidacyjnym w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy TenderHut, podano.

W 2023 roku Grupa odnotowała stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 10 214 tys. zł, co oznaczało spadek o 10 621 tys. zł, w porównaniu do wielkości osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 407 tys. zł. Zanotowana strata netto Grupy wynikała w głównej mierze ze spadku przychodów ze sprzedaży, za to przy bazie kosztów operacyjnych w wysokości niewiele niższej niż w roku poprzednim. W konsekwencji spowodowało to obniżenie zysku operacyjnego Grupy TenderHut i samego zysku netto Grupy, wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 4,1 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r., a w kolejnym roku przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews