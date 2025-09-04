Ostateczny termin zamknięcia transakcji sprzedaży przez Asseco Poland akcji własnych, stanowiących 14,84% jego kapitału zakładowego, do TSS z Grupy Constellation zależy od decyzji odpowiednich instytucji i może ulec przesunięciu w czasie, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za rozwój Marek Panek. W takim przypadku zarząd nie widzi przeszkód związanych z przedłużającym się okresem obowiązywania umów do czasu uzyskania wszystkich wymaganych zgód.

„Tak jak informowaliśmy wcześniej, zamknięcie transakcji jest uzależnione od uzyskania odpowiednich zgód organów antymonopolowych i regulacyjnych w różnych krajach. Ze względu na skalę działalności zarówno Asseco, jak i Grupy TSS, procedura obejmuje organy administracyjne w kilkunastu jurysdykcjach. To proces złożony, dodatkowo wydłużany przez okres wakacyjny, kiedy tempo pracy wielu urzędów jest wolniejsze lub występują przerwy w działalności. Obie strony aktywnie realizują działania, na które mają wpływ, aby sfinalizować transakcję możliwie jak najszybciej, jednak ostateczny termin jej zamknięcia zależy od decyzji odpowiednich instytucji i może ulec przesunięciu w czasie. W takim przypadku nie widzimy przeszkód związanych przedłużającym się okresem obowiązywania umów do czasu uzyskania wszystkich wymaganych zgód” – powiedział Panek, cytowany w komunikacie.

W lutym 2025 roku spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży 12 318 863 akcji własnych, stanowiących 14,84% jej kapitału zakładowego, do TSS z Grupy Constellation.

Wcześniej prezes Adam Góral informował, że Asseco Poland liczy na finalizację transakcji z TSS do końca września, ale jest to uzależnione od uzyskania zgód urzędowych w wielu krajach, w których działa grupa.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews