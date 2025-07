Wyniki przeprowadzonych w Grupie PGE testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych spółek z Grupy w wysokości ok. 9,1 mld zł, w tym: w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 8,7 mld zł oraz w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 0,4 mld zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Jednocześnie w toku prac zidentyfikowano konieczność zmniejszenia wartości aktywa na podatek odroczony (zgodnie z MSR 12) w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 2,5 mld zł.

„W związku z powyższym stosowne korekty aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywa na podatek odroczony zostaną uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Obniżą one wynik brutto grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku o ok. 9,1 mld zł, a wynik netto o kwotę ok. 11,6 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews