Text liczy na „jak najszybszy” wzrost rocznych powtarzalnych przychodów z abonamentów (ARR) do 100 mln USD (z 85,44 mln USD w roku obrotowym 2024/2025) dzięki oferowanemu od czerwca br. rozwiązania klasy suite Text App, poinformował prezes Mariusz Ciepły.

„Obecnie już ponad 250 aktualnych klientów Text testuje nowe rozwiązanie. Jeszcze w tym roku zostanie ono zaoferowane nowych klientom, jednak intensywna komunikacja związana z „Text App” jest zaplanowana na przyszły rok. Text App łączy kluczowe funkcjonalności produktów LiveChat, HelpDesk i ChatBot, a także nowych rozwiazań nad którymi specjaliści Text pracowali od pewnego czasu: TeamChat i Workflows. Nie jest to jednak ich proste połączenie, a platforma zaprojektowana na nowo z myślą o wygodzie użytkowników i natywnych funkcjonalnościach AI (m.in. boty, agenci AI, copilot)” – czytamy w komunikacie.

„Jesteśmy dumni z osiągnięcia jakim jest Text App, ale wiemy że przed nami dużo pracy. Miniony rok był trudny. W jego trakcie nasz MRR liczony w dolarach, który najlepiej wskazuje realne tempo rozwoju naszego biznesu, wzrósł o 6,9%. To nie jest tempo, które odpowiada naszym ambicjom. Najbliższym celem jest ARR na poziomie 100 mln USD. Jestem pewny, że go osiągniemy, mam nadzieję, że dzięki Text App będzie to możliwe jak najszybciej” – powiedział Ciepły, cytowany w komunikacie.

Na koniec roku finansowego 2024/2025 (kwiecień 2024 – marzec 2025) MRR (miesięczne powtarzalne przychody z abonamentów) spółki osiągnął wartość 7,12 mln USD (co przekłada się na 85,44 mln USD ARR – rocznych powtarzalnych przychodów z abonamentów). Powtarzalne przychody z abonamentów nie obejmują przychodów opartych na modelu „pay per usage” (czyli np. płatności za interakcje ChatBot wykraczające poza abonament, czy za wykorzystanie API). Spółka praktycznie całość swoich przychodów generuje w dolarze amerykańskim (USD), wskazano w materiale.

„Wierzę, że Text App (być może pod inną nazwą) w optymalny sposób będzie odpowiadał na wyzwania, problemy iszanse w zakresie obsługi i komunikacji z klientem w kolejnych latach” – napisał Ciepły w liście dołączonym do raportu rocznego.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews