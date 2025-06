Text odnotował 164,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2023/2024 (kwiecień 2024 – marzec 2025) wobec 166,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 177,37 mln zł wobec 179,02 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 201,61 mln zł wobec 198,39 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,18 mln zł wobec 335,35 mln zł rok wcześniej.

„W 2024/2025 roku nansowym, zakończonym 31 marca 2025 roku, nasze skonsolidowane przychody wzrosły o5,6% do 354,2 mln zł. Nasza Grupa prawie całość przychodów generuje w dolarze amerykańskim (USD), dlatego istotny wpływ na raportowane wyniki ma kurs PLN/USD” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Text podkreśla, że uważa, iż lepszy obraz rozwoju biznesu spółki dają wyniki (zarówno przychody, jak i MRR – miesięczne powtarzalne przychody) wyrażone w dolarach. Z tego powodu bezpośrednio po zakończeniu kwartału publikuje wstępne, szacunkowe dane w takim właśnie ujęciu. Na jego potrzeby, roczne lub inne płatności są równo rozłożone na poszczególne miesiące.

„Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Grupy na koniec marca 2025 r. wyniosła 7,12 mln USD. Oznacza to wzrost o 6,9% w stosunku do stanu sprzed roku i wzrost o 0,3% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2024 r. Trzeba jednak zauważyć, że procesy rynkowe wpływające na zmiany modeli cenowych sprawiają, że notujemy wzrosty przychodów, których nie traktujemy jako powtarzalne, nawet jeśli takie są w praktyce. Chodzi głównie o płatności 'pay per usage’, w których nasi klienci płacą np. za wykorzystanie API, albo za liczbę czatów obsłużonych przez ChatBot. Nie są one obecnie wliczane przez nas do MRR (i konsekwentnie do ARR – Annual Recurring Revenue), co podwyższyłoby ten wskaźnik o ok. 250 tys. USD” – wskazano w sprawozdaniu.

„W związku z tym, analizując sytuację biznesową, warto wziąć pod uwagę 'płatności otrzymane’, które również wstępnie raportujemy za dany kwartał w walucie ich uzyskania (czyli USD). W roku nansowym 2024/25 wyniosły one 89,35 mln USD, co oznacza wzrost o 7,5% rok do roku, a w samym IV kwartale ta wartość wyniosła 22,46 mln USD, co oznacza wzrost o 3,3% rok do roku. Niestety, wzrost przychodów otrzymanych uzyskany w dolarze amerykańskim w roku nansowym 2024/25 w ujęciu rocznym nie przełożył się na analogiczny wzrostu przychodów ujętych w polskiej walucie z uwagi na umocnienie się polskiej waluty” – czytamy dalej.

W roku obrotowym 2024/2025 marża brutto na sprzedaży wyniosła 79,7%, marza operacyjna 50,1%, a marza zysku netto 46,4%.

„Odczuwamy presję na rentowności, która wiąże się z m.in. umocnieniem się złotówki wobec dolara amerykańskiego w ostatnim okresie. Powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu i realizacja naszej Wizji wymaga pracy nad efektywnością zespołu iutrzymania w nim kluczowych osób, dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby to osiągnąć” – podsumowano w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 163,71 mln zł w r.obr. 2024/2025 wobec 165,94 mln zł rok wcześniej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews