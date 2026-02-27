Text odnotował 28,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.obr. 2025/2026 r. (październik-grudzień 2025 r.) wobec 41,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.



Zysk operacyjny wyniósł 30,68 mln zł wobec 43,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,56 mln zł w III kw. r.obr. wobec 88,92 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025/2026 spółka miała 88,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 127,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 249,17 mln zł w porównaniu z 265,17 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 115,7 mln zł wobec 154,32 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody Grupy Text w I-III kwartale 2025/2026 wyniosły 249,2 mln zł, a zysk netto 88,1 mln zł. Oznacza to spadek odpowiednio o 6% i 31% rok do roku. Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim – w tej walucie sprzedaż wzrosła o 1% r/r do poziomu 66,2 mln USD” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec III kw. powtarzalne przychody abonamentowe (MRR) osiągnęły 6,98 mln USD, co oznacza spadek o 1,7% w skali roku. W przeliczeniu na roczne przychody powtarzalne (ARR) daje to wartość 83,7 mln USD. Celem strategicznym Grupy pozostaje osiągnięcie poziomu 100 mln USD ARR, podano także.

„Bardzo mocno pracujemy nad rozwojem produktowym, ale kluczowe są też prace nad strategią Go-To-Market dla nowego brandu jakim de facto jest Text. Nasz biznes jest zdrowy, o czym świadczy choćby decyzja zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, ale jak najszybciej chcemy wrócić do wzrostów naszego biznesu. Dla osiągnięcia tego celu w 2026 kluczowe będzie zwiększanie wartości jaką tworzymy dla naszych klientów i to, żeby w ślad za tym szła również retencja przychodów” – powiedział prezes Text Mariusz Ciepły, cytowany w materiale.

Spółka podkreśliła, że obecnie trwają prace nad rozwijaniem Text App, „rozgrzaniem” domeny text.com, która ma być nowym kanałem akwizycji klientów dla spółki, a także dopracowaniem lejka sprzedażowego dla Text App i optymalną prezentacją wartości nowego produktu.

Spółka podała też, że w styczniu i lutym nie zanotowała istotnych zmian w obserwowanych trendach rynkowych, a poziom MRR pozostawał stabilny od zakończenia III kwartału roku finansowego. Również płatności uzyskane pozostały na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy, przy czym kontynuowany był wzrost w zakresie płatności za wykorzystanie API przez klientów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2025/2026 wyniósł 87,54 mln zł wobec 127,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews