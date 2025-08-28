Text odnotował 31,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2025/2026 (kwiecień-czerwiec 2025) wobec 43,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 35,24 mln zł wobec 46,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41,63 mln zł wobec 52,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,8 mln zł w I kw. r.obr. 2025/2026 wobec 86,84 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody Grupy Text w I kwartale roku finansowego 2025/2026 wyniosły 84,8 mln zł, a zysk netto 31 mln zł. Oznacza to spadek odpowiednio o 2,3% i 29,0% rok do roku. Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim – w tej walucie sprzedaż wzrosła o 2,7% r/r do poziomu 22,2 mln USD” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec I kwartału powtarzalne przychody abonamentowe (MRR) osiągnęły 7,17 mln USD, co oznacza wzrost o 1,4% w skali roku. W przeliczeniu na roczne przychody powtarzalne (ARR) daje to wartość 86,04 mln USD. Celem strategicznym Grupy pozostaje osiągnięcie poziomu 100 mln USD ARR.

„W tym kwartale ponosiliśmy wysokie koszty, które traktujemy jako inwestycje – m.in. związane ze wzmocnieniem zespołu, rozwojem nowego produktu (Text App), wykorzystaniem modeli AI, przygotowaniem przyszłej komunikacji Text App oraz uzyskaniem certyfikacji SOC-2. Wierzymy, że te wydatki przełożą się na wzrosty w przyszłości, choć wymaga to czasu. Wzrosły też koszty związane z nową infrastrukturą, jednak były one niezbędne, aby zapewnić klientom jakość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, a także rozszerzyć w przyszłości zakres oferowanych przez nas usług, zwłaszcza dedykowanych dla klientów klasy enterprise” – powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Obecnie Grupa koncentruje się na rozwoju rozwiązania klasy suite Text App. W czerwcu produkt został udostępniony wybranej grupie klientów korzystających z dotychczasowych usług spółki, a w sierpniu odbył się jego techniczny soft launch na domenie text.com. Przedstawiono także nowy model cennikowy oparty na zasadzie „pay per value”, obejmujący rozliczenia „per resolution” oraz „per usage”, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2024/2025 wyniósł 30,85 mln zł wobec 43,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews