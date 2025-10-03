Text odnotował 7,06 mln USD miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR – Monthly Recurring Revenue) w II kwartale 2025/2026 roku finansowego (lipiec – wrzesień 2025), co oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do stanu sprzed roku i spadek o 1,5% kw/kw, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Podana wartość MRR uwzględnia stałe opłaty abonamentowe, natomiast nie obejmuje opłat opartych na modelu pay per usage, np. za dodatkowe interakcje ChatBot, API as a Service czy inne. W przyszłości MRR obejmować tego typu płatności, o ile zostaną one przedpłacone (pre-paid), wyjaśniono w komunikacie.

Wartość ARR (Annual Recurring Revenue) wyniosła 84,77 mln USD. Szacowana wartość otrzymanych płatności wyniosła 22,24 mln USD, co oznacza odpowiednio spadek o 2,6% w skali roku i wzrost o 1,9% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, podano także.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews