Text zarekomendował przeznaczenie 156,05 mln zł z zysku netto za roku obrotowy 2024/2025, wynoszącego 163,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę łącznie 6,06 zł na akcję, podała spółka. Dodatkowo zarząd poprosił radę nadzorczą o zgodę na wypłatę drugiej zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy – jej wysokość ma wynieść 1,51 zł na akcję.

„Zarząd Text S.A. zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku spółki, który wyniósł 163 704 034,57 zł w roku finansowym 2024/2025:

– na zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 7 659 034,57 zł

– na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 156 045 000 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 6,06 zł

– przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2024/2025, to jest zaliczki w kwocie 42 745 500 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu z dnia 29 listopada 2024 roku oraz zaliczki w kwocie 38 882 500 zł, której wypłata planowana jest w dniu 30 lipca 2025 roku na podstawie uchwały zarządu z dnia 27 czerwca 2025 r., pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2024/2025 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 74 417 500 zł, to jest w kwocie 2,89 zł na jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że będzie to rekordowo wysoka dywidenda (6,06 zł na akcję wobec 5,98 zł na akcję przed rokiem).

„Dodatkowo zarząd poprosił radę nadzorczą o zgodę na wypłatę drugiej zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy. Jej wysokość ma wynieść 1,51 zł na akcję, proponowany dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy to 23 lipca 2025 r., a dzień wypłaty – 30 lipca 2025 r.” – czytamy też w komunikacie.

Spółka podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy, wskazano także.

„Doskonała efektywność operacyjna to nasz znak rozpoznawczy, który pokazuje siłę i sprawność Text. Nasze finanse są w doskonałej formie, możemy podtrzymać politykę dywidendową i dalej finansować nasz rozwój, tak żeby wykorzystać ogromne szanse, które otwiera przed nami rozwój technologiczny i nasz nowy produkt” – skomentował prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews