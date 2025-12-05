TFI PZU nabyło od Parmanand Fundacja Rodzinna 1 304 348 akcji Medinice po 9,2 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 12 mln zł, zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w październiku br., podało Medinice. Środki uzyskane przez Fundację od TFI PZU zostaną przeznaczone na objęcie przez Fundację 1,3 mln akcji nowej emisji spółki, po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży akcji na rzecz TFI PZU.

„Zarząd Medinice SA, notowanej na GPW spółki MedTech, informuje, że w dniu 3 grudnia 2025 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) spółki podjęło uchwały umożliwiające realizację strategicznej transakcji inwestycyjnej z TFI PZU SA, jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. TFI PZU SA nabyło od Parmanand Fundacji Rodzinnej akcje Medinice SA o wartości 12 mln zł, a Fundacja obejmie akcje nowej emisji Medinice SA w zamian za środki uzyskane od inwestora. Realizacja transakcji wprowadza do akcjonariatu spółki kluczowego inwestora o znaczącej pozycji rynkowej, zapewniając trwałe, długoterminowe finansowanie” – czytamy w komunikacie.

Medinice jest przekonane, że zaangażowanie nowego inwestora pozwala spółce skoncentrować wysiłki na rozwoju portfolio produktowego, w tym flagowych projektów: CoolCryo (innowacyjna technologia krioablacji serca), PacePress (urządzenie ograniczające ryzyko krwiaka po zabiegach CIED) oraz AtriClamp (klips do zamykania uszka lewego przedsionka). Rozwiązania te znajdują się na zaawansowanym etapie prac badawczo-rozwojowych i wykazują duży potencjał rynkowy pod względem skali zastosowania oraz korzyści ekonomicznych. Potwierdzeniem ich atrakcyjności są m.in. zakończenie badania klinicznego dla PacePress, zakończenie rekrutacji do badania klinicznego pod MDR dla CoolCryo, oraz złożenie wniosku do FDA w ramach ścieżki 510(k) także dla CoolCryo, podkreślono także

„Dołączenie TFI PZU do grona naszych akcjonariuszy traktujemy jako wyraz dużego zaufania do naszej strategii i kierunku rozwoju. Jest to również silny sygnał dla całego rynku – potwierdzający, że projekty spółki Medinice są postrzegane jako wartościowe i perspektywiczne. Obecność tak doświadczonego inwestora stanowi dla nas istotny impuls do dalszego wzmacniania pozycji spółki. Decyzja TFI PZU stanowi potwierdzenie zaufania do strategii spółki oraz oceny jej potencjału wzrostu w średnio i długoterminowej perspektywie. Widzimy istotne możliwości przyspieszenia komercjalizacji naszych innowacyjnych projektów oraz dalszego rozwoju portfolio produktowego opartego na zaawansowanych technologiach medycznych” – powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w materiale.

„Co istotne, zaangażowanie TFI PZU pozwoli nam wzmocnić strukturę kapitałową, oraz zoptymalizować finansowanie bieżących i przyszłych projektów badawczo-rozwojowych. Umożliwi to także bardziej precyzyjne planowanie inwestycji w rozwój portfolio technologii medycznych, skracając czas wejścia produktów na rynek i zwiększając potencjał komercyjny spółki” – dodał CFO Piotr Łoziński.

TFI PZU to jedno z największych w Polsce towarzystw pod względem wartości zarządzanych aktywów. Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews