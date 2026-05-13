Thorium Space ogłosił strategię rozwoju na lata 2026–2036 opartą na rozbudowie własnego IP, układów scalonych oraz technologii dla sektora instytucjonalnego, obronnego i infrastruktury krytycznej, podała spółka. Przewiduje m.in., że pierwsze próbki układów scalonych będą dostępne w latach 2026–2027. Podtrzymuje plany debiutu giełdowego.

„Dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu w realizacji projektów technologicznych, firma chce zbudować pozycję europejskiego dostawcy technologii i komponentów dla rynku secure SATCOM. Fundamentem strategii jest budowa partnerstw pozwalających na rozwój technologii (w tym układów ASIC), zwiększanie udziału własnego IP w końcowej wartości rozwiązań oraz trzyetapowa komercjalizacja technologii – od komponentów i podsystemów po bardziej zaawansowane systemy komunikacji satelitarnej” – czytamy w komunikacie.

„Rynek secure SATCOM znajduje się dziś na początku długoterminowego cyklu inwestycyjnego w Europie. Chcemy wykorzystać ten moment do rozwoju własnych kompetencji technologicznych i zwiększania udziału w najbardziej strategicznych obszarach rynku komunikacji satelitarnej. Budujemy spółkę deep-tech, która ma kompetencje i ambicje współtworzenia europejskiej infrastruktury strategicznej nowej generacji. Naszym celem jest rozwój własnych technologii i zwiększanie udziału w europejskich, najbardziej strategicznych warstwach rynku komunikacji satelitarnej” – powiedział prezes Thorium Space Piotr Mierzejewski, cytowany w komunikacie.

Strategia Thorium Space zakłada wykorzystanie rozwijanych kompetencji w obszarze aktywnych anten fazowanych, payloadów komunikacyjnych oraz układów scalonych do budowy portfolio produktów dla europejskiego rynku secure SATCOM i rozwiązań dual-use. Spółka chce rozwijać działalność zarówno w obszarze komponentów i podsystemów SATCOM, jak również bardziej zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej dla zastosowań instytucjonalnych i obronnych, podano także.

Thorium chce wykorzystać przyspieszenie programów takich jak IRIS² czy GOVSATCOM oraz rosnące zapotrzebowanie na europejskie technologie SATCOM.

„Komunikacja satelitarna staje się dziś elementem bezpieczeństwa państw i infrastruktury krytycznej. Europa potrzebuje własnych kompetencji technologicznych w obszarze secure SATCOM, a my chcemy i możemy być częścią tego procesu. Budujemy technologie, które mają zwiększać niezależność europejskiego rynku od dostawców spoza regionu” – dodał prezes Thorium Space.

Spółka traktuje rozwój układów do formowania wiązki dla pasma Ka oraz kolejnych układów ASIC dla nowoczesnych systemów komunikacji satelitarnej jako narzędzie służące do zmniejszenia ryzyka prowadzenia działalności, dywersyfikowania portfela produktowego oraz generowania dodatkowej marży. Zakłada, że właśnie kontrola nad krytycznymi komponentami technologicznymi będzie w kolejnych latach decydowała o pozycji firm działających na rynku SATCOM, wskazano również.

„Thorium Space rozwija obecnie cztery wyspecjalizowane układy scalone we współpracy ze szwedzką firmą Sivers Semiconductors. Obejmują one rozwiązania dla segmentu naziemnego i kosmicznego, przeznaczone do budowy aktywnych anten fazowanych oraz nowoczesnych payloadów telekomunikacyjnych. Spółka podkreśla, że rozwój własnego IP ma docelowo pozwolić jej stopniowo przechodzić od modelu projektowego do bardziej skalowalnego modelu biznesowego opartego o własne technologie oraz zwiększać udział bardziej marżowych komponentów w ofercie” – czytamy dalej.

Thorium Space przewiduje, że pierwsze próbki układów scalonych będą dostępne w latach 2026–2027, a osiągnięcie gotowości produkcyjnej planowane jest na 2028 rok. Strategia zakłada, że rozwój własnych komponentów, modułów i układów scalonych ma docelowo zwiększać udział bardziej marżowych technologii w strukturze biznesu spółki oraz wzmacniać jej pozycję europejskim łańcuchu dostaw dla sektora SATCOM, podano także.

„Trwała wartość w nowoczesnej łączności satelitarnej powstaje wokół kontroli nad najbardziej krytycznymi elementami technologii. Dlatego fundamentem rozwoju spółki jest budowa własnych kompetencji i własnego IP w obszarze układów scalonych, rozwijanych równolegle z urządzeniami radiowymi (modułami, podsystemami i całymi rozwiązaniami systemowymi)” – podkreślił Mierzejewski.

Thorium Space rozwija obecnie portfolio obejmujące układy scalone obszaru SATCOM, terminale satelitarne Aurora Pro dla pasma Ka, terminal Ares dla pasma Ku, payloady komunikacyjne dla satelitów GEO i LEO, aktywne anteny fazowane oraz rozwiązania telemetryczne i komunikacyjne dla systemów rakietowych i suborbitalnych. Spółka uczestniczy również w projektach realizowanych z Europejską Agencją Kosmiczną oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z projektów jest HummingSat realizowany przez ESA, w którym Thorium współpracuje ze szwajcarską firmą SWISSto12 przy rozwoju payloadu komunikacyjnego dla satelity geostacjonarnego. Strategia zakłada etapowe wejście na rynek, od komponentów i podsystemów SATCOM po bardziej zaawansowane rozwiązania komunikacji satelitarnej dla sektora instytucjonalnego, obronnego i infrastruktury krytycznej, wymieniono także.

Thorium Space podało jednocześnie, że chce rozwijać technologie dla europejskiego rynku secure SATCOM. Spółka zakłada, że pierwszym, naturalnym obszarem komercjalizacji będą zastosowania instytucjonalne, obronne i infrastruktura krytyczna, gdzie szczególne znaczenie mają bezpieczeństwo dostaw, odporność technologiczna oraz europejskie pochodzenie rozwiązań.

Spółka planuje stopniowe zwiększanie udziału własnych technologii w końcowej wartości rozwiązań dostarczanych klientom instytucjonalnym i przemysłowym. W perspektywie pięciu lat chce osiągnąć pozycję rozpoznawalnego europejskiego dostawcy płaskich anten fazowanych, terminali SATCOM oraz wyspecjalizowanych układów scalonych dla rynku komunikacji satelitarnej.

Rozwój strategii ma być wspierany przez rynek kapitałowy. Elementem strategii jest również dalsze finansowanie rozwoju technologii poprzez rynek kapitałowy. Spółka w szczególności przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect, zaznaczono także

Thorium Space to polska spółka technologiczna z sektora kosmicznego. Koncentruje swoją działalność na rozwoju zaawansowanych terminali satelitarnych oraz w pełni cyfrowych payloadów komunikacyjnych dla satelitów telekomunikacyjnych. Flagowym, stale rozwijanym produktem spółki jest terminal satelitarny Aurora, bazujący na inteligentnej antenie macierzowej w paśmie Ka. Umożliwia on elektroniczne sterowanie wiązką, komunikację z satelitami na różnych orbitach oraz jednoczesną transmisję i odbiór danych z dwóch niezależnych satelitów, zapewniając wyjątkową elastyczność operacyjną. Thorium oferuje także antenę macierzową jako samodzielny produkt.

Źródło: ISBnews