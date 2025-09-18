Thorium Space zakończyło kolejną rundę finansowania. Dokumenty związane z debiutem na NewConnect mają zostać złożone jeszcze w bieżącym roku, podała spółka.

„Pozyskane środki pozwolą nie tylko na realizację projektu prowadzonego wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną, lecz przede wszystkim umożliwią komercjalizację kluczowych produktów spółki. Spółka jednocześnie przygotowuje dokumenty w celu debiutu na NewConnect z zamiarem ich złożenia jeszcze w bieżącym roku” – czytamy w komunikacie.

Runda została w całości objęta przez dotychczasowych, znaczących inwestorów Thorium Space, którzy potwierdzili swoje zaufanie do potencjału technologicznego i kadrowego spółki. W ramach zmian organizacyjnych, dotychczasowy prezes Paweł Rymaszewski przeszedł z zarządu do rady nadzorczej spółki, jednocześnie obejmując stanowisko CTO, aby skupić się na realizacji strategicznych projektów, podkreślono w informacji.

„Z oczywistych względów branża, w której działa Thorium to bardzo gorący temat. Europa też musi stworzyć własną skalowalną i całkowicie niezależną platformę komunikacyjną będącą przeciwwagą dla Starlinka. Dotyczy to nie tylko rozwiązań komercyjnych, ale przede wszystkim wojskowych. Thorium jest znaczącym i istotnym fragmentem tych strategicznych puzzli. Cieszy, że polska myśl inżynieryjna i technologiczna wnosi poważny wkład w budowanie europejskiej niezależności i zmniejszenie dystansu technologicznego do największych potęg. Mój optymizm buduję na bazie wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego, jaki reprezentuje Thorium, stąd podwojenie już niemałego zaangażowania kapitałowego w projekt” – powiedział jeden z inwestorów Maciej Zientara, cytowany w materiale.

Thorium Space to polska spółka technologiczna z sektora kosmicznego. Koncentruje swoją działalność na rozwoju zaawansowanych terminali satelitarnych oraz w pełni cyfrowych payloadów komunikacyjnych dla satelitów telekomunikacyjnych. Flagowym, stale rozwijanym produktem spółki jest terminal satelitarny Aurora, bazujący na inteligentnej antenie macierzowej w paśmie Ka. Umożliwia on elektroniczne sterowanie wiązką, komunikację z satelitami na różnych orbitach oraz jednoczesną transmisję i odbiór danych z dwóch niezależnych satelitów, zapewniając wyjątkową elastyczność operacyjną. Thorium oferuje także antenę macierzową jako samodzielny produkt.

Źródło: ISBnews