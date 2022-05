TIM odnotował 31,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 13,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 41,42 mln zł wobec 19,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 409,97 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 274,37 mln zł rok wcześniej.

Najwyższy w historii wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży rok do roku (o 49,4% do 410 mln zł) zdeterminował pierwsze trzy miesiące 2022 roku w Grupie TIM. To efekt dynamicznego pozyskiwania nowych klientów, a także zwiększonego popytu w obliczu rynkowej niepewności w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, podkreśliła spółka.

„Do tego, że nasze miesięczne przychody przekraczają 100 mln zł zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Marzec 2022 r. przyniósł przebicie – i to znaczne – poziomu 150 mln zł (175,5 mln zł, +64,8% r/r). Pierwsze tygodnie po 24 lutego przebiegły pod znakiem niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt i zaowocowało anomalią, jaką zaobserwowaliśmy w marcowych przychodach TIM-u ze sprzedaży” – powiedział prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

„W pierwszym kwartale 2022 roku liczba nowych klientów, którzy założyli konta na TIM.PL, przekroczyła 7,5 tysiąca. To o 40% więcej niż w analogicznym kwartale 2021 roku i o 14% więcej niż w ostatnim kwartale 2021 roku. Liczba klientów, którzy dokonali zakupów w pierwszym kwartale bieżącego roku, wyniosła ponad 31 tysięcy wobec 20 tysięcy rok wcześniej” – dodał członek zarządu i dyrektor handlowy TIM Piotr Nosal.

Większa liczba klientów, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększa bezpieczeństwo i stabilizację sprzedaży. To efekt między innymi wieloletnich działań TIM-u na rzecz zmiany struktury sprzedaży i zwiększania udziału innych grup klientów niż resellerzy, podkreślono.

„Znajdują one odbicie także w haśle towarzyszącym nowej strategii TIM-u, którą zaprezentowaliśmy w minionym tygodniu: 'Dostarczamy elektrotechnikę profesjonalistom’. Zmiana naszej struktury sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku i zwiększenie udziału klientów z segmentu 'instalator’ jest też po części skutkiem podejścia firm wykonawczych do niestabilności rynku oraz rosnącej inflacji” – wyjaśnił Nosal.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 30,72 mln zł wobec 11,93 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews