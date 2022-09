Mimo wielu zmiennych w otoczeniu rynkowym: m.in. wojny w Ukrainie i rosnących cen surowców, TIM nie zakłada zmiany w długofalowej strategii spółki, poinformował zarząd. Spółka zapowiadała, że w 2026 r. chce osiągnąć 3 mld zł przychodów i zysk na poziomie EBITDA w wysokości 250 mln.

„Nie weryfikujemy swojej strategii, którą przedstawiliśmy w maju. Nie chowamy głowy w piasek, nie okopujemy się, wręcz przeciwnie i jeśli chodzi o TIM i 3LP, nakłady inwestycyjne w najbliższym czasie są największe od kilku lat. Działamy przeciwcyklicznie. Mamy ujemny dług netto. Jeśli chodzi o nasze firmy dbamy o to, żeby pieniądze były, a to gwarantuje dalszy rozwój i bezpieczeństwo spółki” – powiedział prezes Krzysztof Folta podczas konferencji prasowej.

Przychody ze sprzedaży w TIM w I poł. br. wzrosły o 28,2% r/r i osiągnęły poziom 772,5 mln zł, zysk netto wzrósł o 40,3% r/r do 60,4 mln zł, a EBITDA wzrosła o 38,1% r/r do 92,5 mln zł. Są to rekordowe wyniki spółki osiągnięte za półrocze, podkreślił zarząd.

„Mamy wyniki finansowe najlepsze w historii, wypłacamy dywidendy, mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Przykładamy dużą uwagę do nowych klientów. Mamy 12% wzrostu sprzedaży r/r do nowych klientów, a to jest prawie 90 mln sprzedaży na klientach, którzy 12 miesięcy wcześniej nie byli naszymi klientami. Ten współczynnik rośnie i to jest jeden z elementów naszego udziału w rynku” – tłumaczył prezes.

Spółka poinformowała, że zmieniła się segmentacja klientów z powodów demograficznych – zmiany pokoleniowej. Obecnie klienci chętniej niż wcześniej korzystają ze sklepu online. Dotychczas największą grupą klientów byli resellerzy, obecnie są nią instalatorzy.

„Instalator jest klientem, który w swojej ilości jest mniej podatny na zmianę cen i z racji skali instalatorów jest dużo, dużo więcej. Taki klient jest bezpieczniejszy, czyli przyszłościowy dla spółki. To jest konsekwencja naszej strategii. Od 3 lat nasze działania są ukierunkowane na ten segment i tam robimy dużo działań marketingowych” – tłumaczył dyrektor handlowy TIM Piotr Nosal.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews