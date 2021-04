Zarząd TIM zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca, a termin jej wypłaty – na 13 lipca br., podała spółka

„Zarząd TIM S.A. zwrócił się do zwyczajnego walnego zgromadzenia TIM S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2020 r w wysokości 48 838 240 zł brutto, co daje kwotę w wysokości 2,2 zł brutto na 1 akcję, z czego kwota w wysokości 26 639 040 zł brutto, to jest: 1,2 zł brutto na 1 akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22 199 200 zł brutto, to jest 1 zł brutto na 1 akcję zarząd TIM S.A. rekomenduje do wypłaty z uwzględnieniem poniższych terminów:

dzień dywidendy – 30.06.2021 roku,

dzień wypłaty dywidendy – 13.07.2021 roku” – czytamy w komunikacie.

W marcu zarząd TIM zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w łącznej kwocie 2,2 zł na akcję, co z związku z wypłaconą już dywidendą zaliczkową (1,2 zł na akcję) oznacza, że proponuje wypłatę w br. w wysokości 1 zł na walor.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews