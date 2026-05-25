Torpol odnotował 10,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 10,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,8 mln zł wobec 11,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 17,07 mln zł wobec 17,8 mln zł zysku rok wcześniej. Marża zysku ze sprzedaży brutto wyniosła 7,2% vs 6,08%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 334,44 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 385,34 mln zł rok wcześniej.

„W okresie sprawozdawczym Grupa konsekwentnie umacniała swój udział w segmencie kolejowym, poprzez kontynuację współpracy z PKP PLK oraz pozostałymi zarządcami kolejowymi. Podejmowała również działania na rzecz rozwoju oferty usługowej i kompetencji w obszarze infrastruktury tramwajowej, kubaturowej oraz energetycznej. W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa Torpol osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie o 13,2% niższym niż zrealizowany w pierwszym kwartale 2025 roku. Istotny wpływ na niższy poziom sprzedaży w raportowanym okresie miały niesprzyjające warunki atmosferyczne, które przesunęły część prac budowlanych. Wyższy poziom marży (7,20% vs 6,08% w I kwartale 2025 roku) i wolumenu zysku ze sprzedaży brutto (24,09 mln zł vs 23,43 w I kwartale 2025 roku) to efekt rozliczenia waloryzacji i wprowadzonych poleceń zmian na kontraktach” – czytamy w raporcie.

„Zaprezentowane wskaźniki rentowności oraz poziomu EBITDA potwierdzają bardzo dobrą sytuację finansową Grupy Torpol. Jest to efekt utrzymywanej wysokiej jakości i terminowości prac podczas realizacji kontraktów budowlanych, a także dyscypliny kosztowej. Wyższe niż w roku ubiegłym poziomy poszczególnych wskaźników rentowności są konsekwencją zmiany struktury portfela zamówień i dominacji w nim kontraktów charakteryzujących się wyższą marżą na sprzedaży brutto” – dodano.

Na dzień 31 marca 2026 roku Grupa posiada portfel zamówień o wartości ok. 3,84 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), z tego: ok. 3,74 mld zł netto dotyczy spółki matki, ok. 0,1 mld zł netto dotyczy spółki zależnej TOG, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 11,62 mln zł wobec 10 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,98 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews