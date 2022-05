Torpol odnotował 20,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,03 mln zł wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,39 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 219,54 mln zł rok wcześniej.

„W okresie sprawozdawczym skala działalności grupy zdeterminowana była wielkością przerobu własnego na kontraktach, wynikającą z obowiązujących harmonogramów prac. Spadek przychodów ze sprzedaży o 5,1% r/r jest efektem przede wszystkim braku projektów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 na rynku, z których część miała być ogłoszona w drugiej połowie 2021 roku, jednak na skutek zamrożenia dostępu do środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach programów FEnIKS, CEF2 oraz niezatwierdzenia (na datę sprawozdania) Krajowego Planu Odbudowy ich ogłoszenie zostało przesunięte poza pierwszy kwartał 2022 roku. Mimo spadku przychodów netto ze sprzedaży grupa zanotowała wyraźny wzrost zysku ze sprzedaży brutto (o 88% r/r) oraz rentowności zysku ze sprzedaży brutto, w głównej mierze dzięki opisanemu wcześniej rozpoznaniu średniej rentowności na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów dla części kontraktów będących w końcowej fazie realizacji. Wyższa marża jest konsekwencją braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach, będących konsekwencją ostrożnościowego podejścia grupy do kalkulacji cen w ofertach przetargowych. […] Podsumowując zysk netto grupy za pierwszy kwartał 2022 roku wyniósł aż 20,3 mln zł wobec 6,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 211,3% r/r” – czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 21,07 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews