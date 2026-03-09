Torpol miał 78,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży 1 978,4 mln zł (rok wcześniej: 1 458,2 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej sięgnął 93,8 mln zł wobec 74,5 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 78,6 mln zł wobec 62,2 mln zł rok wcześniej.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 20 marca 2026 roku.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,46 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews