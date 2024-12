PKP Intercity uruchomiło nową całoroczną myjnię na stacji postojowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł, a za jej realizację odpowiadał Torpol. To część inwestycji o wartości ponad 86 mln zł netto, która ma zostać wykonana do końca 2024 roku.

„W 2021 roku PKP Intercity podpisało umowę z firmą Torpol SA obejmującą przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi. W ramach inwestycji powstała całoroczna myjnia służąca do mycia zewnętrznego pociągów. Hala myjni o długości ok. 200 metrów została wyposażona w portale samojezdne ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru. Szczecińska myjnia służyć będzie obsłudze różnego rodzaju pojazdów przewoźnika, w tym lokomotyw, wagonów pasażerskich oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obiekt wyposażony został w oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, pozwalającym na wielokrotne wykorzystywanie wody z mycia oraz system zbierania deszczówki” – czytamy w komunikacie.

Nowo odebrana myjnia jest częścią projektu przebudowy zaplecza przewoźnika w Szczecinie. W ramach projektu wykonano już szeroki wachlarz prac, włączając w to budowę hali przeglądów taboru kolejowego, budowę dróg i parkingów, kompleksowe prace nad układem torowym z systemem odwodnienia, a także wzniesienie budynku biurowo-warsztatowego. Inwestycja obejmuje również system zabezpieczenia przed oblodzeniem, gdzie odbywać się ma zabezpieczanie podwozi pojazdów szynowych przed oklejaniem śniegiem i lodem. Cała inwestycja, o wartości ponad 86 mln zł netto, ma zostać wykonana do końca 2024 roku, przypomniano.

Myjnia w Szczecinie to kolejny tego typu obiekt PKP Intercity. W maju 2022 roku została oddana do użytku myjnia na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów, w listopadzie 2023 roku – sezonowa myjnia w Krakowie, a w marcu 2024 roku – całoroczna myjnia we Wrocławiu. Przewoźnik ma w planach stworzenie jeszcze trzech myjni: w Przemyślu, Lublinie i Gdyni.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,09 mld zł w 2023 r.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews