Torpol spodziewa się, że w tym roku wypracuje co najmniej 1,8 mld zł przychodów przy marży wyniku brutto ze sprzedaży zbliżonej do tej, jaka była po 9 miesiącach roku (7%), wynika ze słów wiceprezesa ds. finansowych Marcina Zachariasza. W 2026 r. sprzedaż Grupy również powinna ukształtować się na poziomie min. 1,8 mld zł, a może się zwiększyć, w szczególności w wypadku podpisania umowy na modernizację Rail Baltica na odcinku Białystok-Ełk.

„Jeżeli chodzi o rok 2025 […] prognozujemy, że te przychody powinny być nie mniejsze jak 1,8 mld zł; może być tam jakaś końcówka troszkę ponad. Zobaczymy czy się uda, to też nie tylko od nas zależy. […] Jeżeli chodzi o przyszły rok, to – powtórzę, bez Rail Baltica – też przychody powinny być nie mniejsze jak 1,8 mln zł – tak nam w tej chwili wychodzi, według tych harmonogramów, które mamy” – powiedział Zachariasz podczas konferencji prasowej, zastrzegając, że przy kontraktach długoterminowych mogą następować przesunięcia.

„Zakończenie roku – czyli ten IV kwartał – nie powinien być – według wiedzy oczywiście na dzisiaj – gorszy niż 9 miesięcy tego roku. No i oczywiście może być lepiej, jeżeli będą jakieś tzw. one-offy” – powiedział także, pytany o oczekiwaną rentowność.

Torpol miał 1,36 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w okresie I-III kw. br. wobec 0,69 mln zł rok wcześniej. Marża wyniku brutto ze sprzedaży w tym czasie spadła o 1,5 pkt proc. r/r do 7,0%.

W listopadzie oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Mirbudu o wartości (z opcjami) 4 566,98 mln zł brutto (3 712,99 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych w ramach projektów „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Białystok – Knyszyn”, „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Knyszyn – Osowiec” oraz „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Osowiec – Ełk”, podały spółki. Ich udziały w konsorcjum wynoszą po 50%. Zakres podstawowy zamówienia ma wartość 2 646,09 mln zł brutto (2 151,29 mln zł netto).

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,46 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews