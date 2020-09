Nowe działalności Tower Investments – produkcja wyrobów cukierniczych i delikatesy internetowe – mają być samodzielnymi biznesami, które w przyszłości staną się spółkami publicznymi notowanymi na NewConnect, a później, być może, na rynku głównym GPW, poinformował prezes Bartosz Kazimierczuk. Spodziewa się on, że będą odpowiadać razem za ok. 20% przychodów grupy w perspektywie roku, i za „znacząco ponad 30%” w ciągu 2-3 lat.

„Myślą przewodnią jest, żeby były to samodzielne biznesy, które docelowo znalazłyby się na rynku publicznym. One będą musiały pozyskać środki na rozwój, nie będziemy [na nie] przeznaczać środków z Tower. Zakład cukierniczy nie wymaga nakładów, wymagane są tylko środki obrotowe. Możliwa jest mała niepubliczna emisja, jest nią zainteresowanie. Podobnie delikatesy – postawienie serwisu to kilkaset tysięcy złotych. Są też podmioty na rynku prywatnym, które chcą w to zainwestować. Znaczących środków z podstawowej działalności nie będziemy przerzucać, maksymalnie 0,5 mln zł z głównego biznesu” – powiedział Kazimierczuk podczas wideokonferencji prasowej.

„Pójdziemy tą samą drogą, co Tower. W perspektywie 2 lat chcielibyśmy zadebiutować na NewConnect, a potem przenieść na główny rynek” – dodał.

Poinformował, że „najlepsze delikatesy spożywcze pod jednych adresem” deli2.pl powinny ruszyć w IV kw. br. (przed Świętami) i być dostępne dla klientów w Warszawie. Docelowo mają działać w 6 największych aglomeracjach Polski, oferując dostęp do najwyższej jakości produktów ponad 10 mln klientów.

W projekcie cukierniczym – umowa z braćmi Gessler została zawarta wczoraj, dodał.

„Mamy prawo do nazwy handlowej Gessler, startujemy natychmiast. Testowe produkty i opakowania są gotowe. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy rozmowy z sieciami handlowymi” – wyjaśnił prezes. Dodał, że obecność produktów w stałej ofercie sieci nie będzie od razu, ale liczy na in-outy już w IV kw. tego roku.

Tower Investments podał wczoraj, że zaktualizował strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2020-2022. Aktualizacja strategii zmierza do kontynuacji dotychczasowej działalności grupy kapitałowej polegającej na realizacji projektów deweloperskich dla sieci usługowo-handlowych i deweloperów mieszkaniowych jako działalności podstawowej, przy jednoczesnym rozszerzeniu obszarów działania o produkcję wyrobów cukierniczych i delikatesy internetowe.

Pomysł z produkcją słodyczy związany jest z przejęciem w 2019 roku zakładu produkcyjnego w okolicach Torunia. Doświadczenia zespołu w branży spożywczej, analiza rynku pakowanych wyrobów cukierniczych oraz przejęcie zakładu produkcyjnego sprawiły, że spółka podjęła decyzję o stworzeniu nowej marki wspólnie z braćmi Gessler. Projekt zakłada koncentrację na pakowanych wyrobach cukierniczych przeznaczonych do handlu detalicznego oraz mieszankach spożywczych. Zdolności produkcyjne zakładu wynoszą obecnie ponad 1 000 ton ciast pakowanych oraz 2 000 ton mieszanek spożywczych rocznie.

Delikatesy internetowe, które jeszcze w tym roku wystartują w Warszawie pod adresem Deli2.pl, będą rozwijane w największych polskich aglomeracjach i zaoferują najwyższej jakości produkty spożywcze. Po upadku takich sieci stacjonarnych, jak Bomi czy Alma, a także w następstwie epidemii COVID-19, na rynku pojawiło się miejsce dla tego typu projektu. Rosnące znaczenie e-commerce i e-grocery, doświadczenia z ostatnich miesięcy pandemii, zainspirowały Tower do stworzenia nowatorskiego serwisu zakupowego dla wymagających klientów w największych aglomeracjach. Istniejące serwisy delivery oferują podstawowe produkty spożywcze. Brak jest oferty delikatesowej, podkreśla prezes Tower Investments.

W celu realizacji projektów zostały powołane dwie spółki w których Tower Investments objął większościowe udziały: Deli 2 S.A. oraz Manufaktura Gessler S.A.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

Źródło: ISBnews