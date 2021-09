Trakcja odnotowało 37,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 37,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 34,51 mln zł wobec 29,97 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 15,6 mln zł wobec 11,15 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 533,97 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 558,42 mln zł rok wcześniej.

Grupa zakończyła I półrocze 2021 roku stratą brutto ze sprzedaży w kwocie 8 670 tys. zł, co stanowi spadek o 9 497 tys. zł w stosunku do I półrocza 2020 roku. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła -1,6% i była o 1,7 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie 2020 roku.

„Czynnikiem, który miał najistotniejszy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży I półrocza 2021 roku była sytuacja w Jednostce dominującej, która odnotowała spadek wartości zysku brutto ze sprzedaży o 7 810 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Było to spowodowane wydłużonym procedowaniem umów kredytów bankowych i pożyczek, co przełożyło się na ograniczone możliwości finansowania kapitału obrotowego spółki w I połowie 2021 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Brak wystarczającego finansowania przyczynił się do obniżenia poziomu sprzedaży w I półroczu 2021 roku, a w efekcie do niższego zysku brutto ze sprzedaży oraz do opóźnienia realizacji kontraktów w omawianym okresie w stosunku do założeń. Wydłużenie przewidywanego czasu realizacji kontraktów, w szczególności kolejowych, spowodowało wzrost kosztów ogólnych i pośrednich ujętych w budżetach kontraktów, a w następstwie pogorszenie ich rentowności” – czytamy dalej.

Wpływ na poziom marży zysku brutto na sprzedaży w Grupie Trakcja miała również ogólna sytuacja na rynku związana ze wzrostem cen materiałów budowlanych w I połowie 2021 roku, w szczególności wyrobów ze stali, miedzi oraz tworzyw sztucznych. Spowodowało to największe utrudnienia w Jednostce dominującej, która z uwagi na ograniczone możliwości finansowania nie mogła dokonać wcześniejszego zakupu materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 26,41 mln zł wobec 23,02 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews