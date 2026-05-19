Trakcja miała 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. 2026 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za okres 3 miesięcy 2026 roku zakończony 31 marca 2026 roku:

Przychody ze sprzedaży: 324 888 tys. zł

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży: 11 910 tys. zł

EBITDA: 4 863 tys. zł

Zysk (strata) brutto: -7 591 tys. zł” – czytamy w komunikacie.



Ostateczne wyniki zostaną przekazane 27 maja.

Wcześniej spółka podała, że miała wstępnie 25,18 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w I kw. br.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2025 r. miała 2,24 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews