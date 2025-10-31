Trakcja miała 54,14 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w okresie I-III kw. 2025 r. Przychody ze sprzedaży w tym czasie wyniosły 906,26 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży 55,51 mln zł, a zysk brutto 32,97 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. Ostateczne wyniki finansowe spółki i grupy zostaną przekazane 26 listopada.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2024 r. miała 2,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews