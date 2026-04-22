Trans.eu Group może zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) około 2029 roku, poinformował ISBtech członek rady nadzorczej spółki Marek Dietl.

„Jest to giełda transportowa numer 2 w Europie, ale z potencjałem, żeby być numerem 1. Łączy przewoźników i shipperów, którzy chcą wysłać swoje produkty, więc byłoby fajnie, gdyby taki rynek był też na GPW. Według zamierzeń trzech założycieli i pozostałych akcjonariuszy spółki debiut giełdowy mógłby się odbyć w okolicach 2029 roku” – powiedział Dietl w rozmowie z ISBtech.

Dodał, że w zeszłym roku zysk EBITDA spółki przekroczył 120 mln zł.

„Zatem jest to spory biznes platformowy o powtarzalnych przychodach. Firma bardzo mocno wdraża AI, aby zautomatyzować kwestie dopasowywania przesyłek do firmy transportowej” – dodał członek rady nadzorczej spółki.

Pytany, czy GPW nie mogłaby być inwestorem takiej giełdy, stwierdził, że GPW powinna wykorzystywać swoje kluczowe kompetencje w łączeniu podaży i popytu na różnych rynkach.

„Część obiecujących projektów została zamknięta, ale wciąż w strukturze pozostało GPW Logistics. Jako prezes GPW planowałem IPO tej spółki w horyzoncie paru lat. Nie wiem, jakie plany ma obecny zarząd GPW” – wskazał Dietl.

Trans.eu podaje, że jest najczęściej używaną przez przewoźników z Europy Centralnej i Wschodniej giełdą ładunków. Gwarantuje dostęp do wolnych firm transportowych, gdy klient nie może znaleźć przewoźnika wśród dotychczasowych kontrahentów. Obejmuje ponad 24 tys. autoryzowanych przewoźników.

