Trans Polonia analizuje obecnie ponad 10 potencjalnych celów akwizycyjnych, w tym przejęcie spółki o wartości przekraczającej 2 mld zł. Biorąc pod uwagę skalę i zaawansowanie prowadzonych analiz, zarząd z dużym prawdopodobieństwem oczekuje realizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy co najmniej jednej większej lub dwóch mniejszych transakcji, podała spółka.

„Udana integracja Nijman/Zeetank otworzyła przed Grupą nowe możliwości rozwoju i potwierdziła naszą zdolność do skutecznej realizacji projektów akwizycyjnych na rynkach europejskich. Przejęcie N/Z pozwoliło nam dynamicznie zwiększyć skalę działalności oraz wypracować synergie usprawniające procesy operacyjne w Grupie. To z kolei przełożyło się na większe zainteresowanie współpracą ze strony kolejnych podmiotów. Obecnie analizujemy około 10 firm, które mogłyby wzmocnić pozycję Grupy jako jednego z kluczowych operatorów transportu towarów niebezpiecznych w Europie” – powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że każdy analizowany podmiot musi posiadać istotną pozycję na europejskim rynku transportu towarów niebezpiecznych oraz realnie wspierać dalszy rozwój Grupy. Podobnie jak w przypadku Nijman/Zeetank, potencjalne cele akwizycyjne powinny charakteryzować się stabilną bazą klientów, możliwością osiągnięcia synergii operacyjnych i handlowych oraz pozytywnym wpływem na wzrost rentowności i długoterminowej wartości Grupy.

Jednocześnie zarząd zaznaczył, że priorytetem pozostaje utrzymanie dyscypliny finansowej oraz dalsza poprawa efektywności operacyjnej całej organizacji. W związku z tym Grupa analizuje różne możliwości finansowania przyszłych akwizycji, w tym finansowanie bankowe, współpracę z funduszami oraz potencjalne pozyskanie kapitału z rynku.

„W procesie przejęcia Nijman/Zeetank otrzymaliśmy wiele atrakcyjnych propozycji finansowania, co umożliwiło nam wynegocjowanie korzystnej struktury transakcji. Do tej pory zapłaciliśmy jedynie część jej pierwotnej wartości, a pozostała kwota zostanie rozliczona po osiągnięciu określonych kamieni milowych. Mając na uwadze przede wszystkim stabilność finansową Grupy, przy kolejnych akwizycjach zamierzamy stosować podobne podejście. Instytucje finansowe potwierdzają gotowość do udziału w tego typu projektach” – dodał prezes.

W ocenie zarządu Trans Polonii europejski rynek transportu specjalistycznego pozostaje atrakcyjny długoterminowo, a postępująca konsolidacja branży sprzyja podmiotom posiadającym odpowiednią skalę działalności, kompetencje operacyjne oraz silne relacje z klientami międzynarodowymi.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych, szkła oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews