Trans Polonia odnotowała 3,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,44 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,67 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 52,73 mln zł rok wcześniej.

„Grupa zanotowała stratę netto na poziomie 3,7 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, jednak wynik ten pozostawał pod wpływem przede wszystkim wyższych kosztów finansowych związanych z przejęciem Nijman/Zeetank, które wzrosły do 6,2 mln zł wobec 0,8 mln zł rok wcześniej, a także wyższej amortyzacji przejętych aktywów, która wyniosła 10,8 mln zł wobec 4,6 mln zł przed rokiem. Przede wszystkim wynik netto został obciążony negatywnymi różnicami kursowymi związanymi z wycenami zobowiązań, które miały blisko 3 mln zł wpływu na rezultat netto. Wyceny zobowiązań głównie kredytów i leasingów mają charakter księgowy i statystyczny na dzień sprawozdawczy” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Mechanizm wycen zobowiązań w oparciu o kurs na dzień sprawozdawczy jest zabiegiem czysto księgowym i nie pogarsza realnych przepływów operacyjnych, a zarząd podkreśla, że są to w dużej mierze efekty przejściowe, księgowe oraz integracyjne, charakterystyczne dla procesu budowy paneuropejskiej platformy logistycznej, podczas gdy operacyjnie Grupa weszła na zdecydowanie wyższy poziom rentowności i generowania gotówki.

„Dynamika wzrostów widoczna jest praktycznie we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Szczególnie dobrze oceniamy wzrost zysku brutto, EBITDA oraz przepływów operacyjnych, które pokazują realną siłę biznesu po integracji Nijman/Zeetank. Przejściowy wpływ różnic kursowych na wynik netto nie zmienia faktu, że operacyjnie Grupa znajduje się dziś na zdecydowanie wyższym poziomie niż rok temu. Konsekwentnie realizujemy działania optymalizacyjne oraz dalszą integrację procesów, co powinno pozytywnie przełożyć się na rentowność kolejnych kwartałów” – powiedział wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Krzysztof Luks, cytowany w komunikacie.

Spółka zaznaczyła też, że wystąpiły inne całkowite dochody w wysokości 2,3 mln zł nie ujęte w wyniku netto w pozycji inne całkowite dochody. Grupa po sfinalizowanej akwizycji na koniec I kwartału 2026 posiada 49 932 tys. zł wolnych środków pieniężnych, których stan zwiększył się w stosunku do stano koniec minionego roku.

Przepływy operacyjne wyniosły 5,8 mln zł wobec 1,5 mln zł rok wcześniej, potwierdzając wyższą zdolność Grupy do generowania gotówki oraz lepszą jakość biznesu po integracji holenderskiego podmiotu, podano.

„Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdził, że przejęcie Nijman/Zeetank było dla Grupy Trans Polonia ruchem transformacyjnym. W bardzo krótkim czasie podwoiliśmy skalę działalności, dynamicznie zwiększyliśmy EBITDA oraz pokazaliśmy poprawiony cash flow operacyjny. Już dziś widzimy wymierne efekty synergii biznesowych, wspólnego wykorzystania floty, kompetencji i dostępu do nowych klientów na rynkach Europy Zachodniej. Równolegle intensywnie pracujemy nad dalszą optymalizacją kosztów i zwiększaniem efektywności całej organizacji. Analizujemy również kolejne możliwości akwizycyjne, które mogłyby przyspieszyć rozwój Grupy i umocnić naszą pozycję na rynku europejskim. Naszą ambicją jest wejście do europejskiej ekstraklasy wyspecjalizowanych operatorów logistycznych w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy” – skomentował prezes Dariusz Cegielski.

W analizowanym okresie Grupa rozwijała przede wszystkim segment transportu chemii płynnej, paliw, LNG oraz szkła, zwiększając obecność na rynkach Beneluksu, Polski i Europy Zachodniej. Szczególnie perspektywicznie rozwija się obszar transportu paliw oraz usług logistycznych dla przemysłu szklarskiego, realizowanych z baz transportowych zlokalizowanych bezpośrednio przy zakładach klientów, co zapewnia wysoką efektywność operacyjną i stabilność kontraktów, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 3,18 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych, szkła oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

