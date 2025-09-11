Trans Polonia powzięła informację o spełnieniu się ostatniego warunku zawieszającego zawartego w umowie nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Nijman/Zeetank Holding z Holandii, będącej jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Nijman/Zeetank. Było to nieskorzystanie z prawa pierwokupu przysługującego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, podała spółka.

„Spełnienie tego warunku umożliwia zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 100% udziałów w Grupie N/Z. Równocześnie zdarzenie to pozwala na rozpoczęcie przez spółkę procedury uruchomienia wypłaty środków z kredytu akwizycyjnego. […] Jest to kolejny krok istotnie przybliżający finalizację transakcji nabycia udziałów Grupy N/Z” – czytamy w komunikacie.

Po finalizacji transakcji przejęcia przez Trans Polonię holenderskiej spółki Nijman/Zeetank za blisko 35 mln euro, skala działalności grupy wzrośnie ponad dwukrotnie, do ok. 150 mln euro przychodów, poinformował w czerwcu prezes Dariusz Cegielski.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2024 r. miała 221,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

