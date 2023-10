TransactionLink pozyskał 5 mln euro w rundzie finansowania „seed”, a pozyskane środki przeznaczy na rozwój onboardingu biznesowego, ekspansję w nowe sektory rynku i rozszerzenie działalności oddziałów w Berlinie i Londynie, podała spółka. W spółkę zainwestował międzynarodowy fundusz White Star Capital we współpracy z grupą aniołów biznesu z Paryża i Londynu. Dotychczasowy inwestor, Target Global, wraz z innymi aniołami biznesu z rundy pre-seed, również uczestniczył w tej rundzie.

TransactionLink to polska spółka umożliwiająca firmom tworzenie w pełni zautomatyzowanych procesów onboardingu biznesowego. Spółka umożliwia firmom budowanie dopasowanych do ich specyficznych potrzeb oraz w pełni zautomatyzowanych procesów onboardingu klientów biznesowych, bez konieczności angażowania programistów. Rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia w ciągu kilku minut, a procesy tworzy się metodą „drag&drop”. Eliminuje to potrzebę utrzymywania dużych, kosztownych zespołów operacyjnych, co dla firm oznacza oszczędności pieniędzy i czasu, podano.

„W ciągu ostatniego roku zauważyliśmy duży wzrost zainteresowania automatyzacją onboardingu biznesowego. W segmencie B2B wdrażanie klientów odbywa się zwykle ręcznie, często z użyciem papierowych dokumentów. Instytucje finansowe, które chcą pozostać konkurencyjne, dostrzegły już, że muszą inwestować w poprawę doświadczeń użytkownika i wydajność procesu, a nie tylko w produkty. Nadchodzi duża zmiana w usługach finansowych B2B, porównywalna do tego, z czym mieliśmy do czynienia w 2010 r. w segmencie detalicznym pod wpływem graczy takich jak Revolut, Monzo czy N26. Wymusi to na wszystkich dostosowanie się do nowych realiów” – powiedział prezes i założyciel TransactionLink Mateusz Pniewski, cytowany w komunikacie.

„Współpracujemy zarówno z największymi dostawcami usług płatniczych na świecie, jak i z nowymi graczami z branży fintech. W przypadku niektórych klientów o ugruntowanej pozycji rynkowej byliśmy w stanie obniżyć koszty onboardingu nawet o 70%. Natomiast startupom i scaleupom zapewniamy gotowe procesy onboardingu w miarę ich ekspansji na nowe rynki” – dodał.

Spółka wskazała, że rozwiązanie przez nią stworzone zapewnia kompleksową obsługę procesu onboardingu, zarówno jeśli chodzi o automatyczne odpytywanie baz danych i rejestrów, zautomatyzowaną analizę ryzyka oraz gotowy modularny interfejs dla użytkowników końcowych. Platforma działa również w modelu „white-label”. TransactionLink zapewnia automatyczny dostęp do ponad 150 najbardziej popularnych źródeł danych wykorzystywanych w procesach KYB/KYC (know your business/know your customer) w ponad 100 krajach. Dzięki temu zespoły inżynierów nie muszą muszą poświęcać czasu na budowanie procesu onboardingu od podstaw.

Firma współpracuje obecnie z ponad 50 klientami na całym świecie, w tym m.in. z firmą Fiserv, globalnym dostawcą płatności. U swoich klientów TransactionLink przyspiesza aktywację sklepów e-commerce dla dostawców usług płatniczych oraz ogranicza ilość ręcznej pracy podczas otwierania rachunków firmowych w bankach i platformach zarządzania majątkiem, podano.

TransactionLink rozpoczęła działalność w 2020 r. jako dostawca usług otwartej bankowości, a obecnie koncentruje się na automatyzacji onboardingu klientów biznesowych. Spółka zapewnia zautomatyzowaną platformę do kompleksowej obsługi procesów KYB w firmach na całym świecie. Firma posiada biura w Berlinie, Londynie i Warszawie.

