Zakłady Magnezytowe Ropczyce zanotowały w I kwartale 2024 r. 119 mln zł sprzedaży (-24,8 proc. rdr) przy 9,37 mln zł straty netto. Spółka mierzyła się z recesją w przemyśle, wysokimi kosztami oraz wzmożoną konkurencją chińskich producentów.

W kontekście sytuacji gospodarczej, początek roku 2024 nie różnił się w istotny sposób od ostatnich miesięcy roku poprzedniego. Przemysł europejski funkcjonował w warunkach głębokiej recesji. Pomimo spadającej stopy inflacji, koszty funkcjonowania podmiotów gospodarczych nadal rosły, z tego powodu produkcja przemysłowa pozostawała na niskim poziomie a niestabilne kursy walutowe oraz logistyka ogólnoświatowa pogłębiały ryzyka funkcjonowania podmiotów działających w skali globalnej. Istotnie różniły się natomiast uwarunkowania sprzedażowe w kontekście porównania początkowych miesięcy lat 2024 oraz 2023. Pierwsze miesiące 2023 roku charakteryzowały się jeszcze stosunkowo dobrą koniunkturą, ale począwszy od drugiego kwartału miało miejsce już tylko systematyczne pogarszanie koniunktury, które doprowadziło do głębokiego kryzysu. Stan ten przedłużył się jeszcze na pierwszy kwartał 2024 roku. Nie było więc wolumenowych sprzedaży kontraktowanych z wysokimi marżami jak w roku wcześniejszym, a obroty bieżące w przypadku większości producentów materiałów ogniotrwałych w Europie były znacznie niższe aniżeli rok wcześniej. Unijne sankcje na klientów nimi objętych wyeliminowały do nich sprzedaż. Utworzyliśmy odpisy na należności dotyczące rynków wschodnich, co negatywnie odbiło się na wynikach. Uzyskane ceny kontraktowe z uwagi na niski popyt oraz wysoką podaż, zwłaszcza konkurencji azjatyckiej, niejednokrotnie nie pokrywały wysokich kosztów, zwłaszcza surowców kupowanych wcześniej po wyższych cenach i przy bardzo drogich walutach. My koncentrowaliśmy się bardziej na skali działalności, konsumując surowce zakupione wcześniej po wyższych cenach i w bardzo drogich walutach – powiedział Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce

Dodał, iż w obliczu tak niekorzystnych warunków rynkowych Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. koncentrowały swoją działalność na zabezpieczeniu odpowiedniego poziomu przychodów, które pozwoliłyby na konsumpcję posiadanych zapasów pochodzących jeszcze z okresu sprzyjającej koniunktury.

W kontekście braku wypełnienia mocy produkcyjnych większości konkurencyjnych podmiotów funkcjonujących w Europie sprzedaż, którą osiągnęliśmy w pierwszym kwartale 2024 roku oceniamy pozytywnie. Stale pozyskujemy nowe rynki zbytu, przez co istotnie zwiększyliśmy udział sprzedaży eksportowej, aż do 67 proc. w pierwszym kwartale. Przeprowadzamy kompleksową restrukturyzację w celu optymalizacji działalności operacyjnej i obniżenia kosztów, podjęliśmy też działania mające na celu poprawę konkurencyjności oferty rynkowej aby ten rok, pomimo trudnego początku, zakończyć pozytywnie – powiedział Józef Siwiec.

Podobnie jak w okresach wcześniejszych, z perspektywy pierwszego kwartału roku 2024 największa wartość sprzedaży wygenerowana została w ramach współpracy z hutnictwem żelaza i stali, które pozostaje wiodącym klientem Spółki. Dlatego istotnym czynnikiem, który wpłynął na wyniki finansowe Spółki w pierwszym kwartale 2024 roku był utrzymujący się od 2023 roku głęboki kryzys w tej branży, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. W tych warunkach wolumen sprzedaży i przychód na poziomie przekraczającym 61 mln zł należy uznać za zadowalający. Oznacza to nawet wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Niebagatelny wpływ na uzyskany poziom obrotów miało rozpoczęcie kompleksowej obsługi ceramicznej w jednej z krajowych hut. Ponadto spółka intensywnie pracowała nad rozwojem sprzedaży do wszystkich aktywnych krajowych hut stali. W eksporcie, podobnie jak w kraju obroty były wyższe od planowanych, a ich główna koncentracja miała miejsca na Ukrainie, w Finlandii, Luksemburgu czy Francji.

W segmencie metali nieżelaznych ZM Ropczyce zrealizowały w I kwartale br. sprzedaż na poziomie przekraczającym 24 mln zł (-46,2 proc. rdr). W kraju tradycyjnie kontynuowano współpracę z większością producentów metali nieżelaznych, a niższe od ubiegłorocznych obroty w tym zakresie wynikają z rozłożenia harmonogramów remontowych, a co za tym idzie dostaw wyrobów ogniotrwałych. W eksporcie kontynuowano dostawy do stałych odbiorców, uzupełniając je o testowe realizacje w nowych destynacjach, m.in. w Republice Południowej Afryki, Austrii czy Szwecji.

Współpraca z przemysłem cementowo – wapienniczym zaowocowała sprzedażą na poziomie ponad 24 mln zł. Jest to wynik niższy o blisko 40 proc. od rekordowej sprzedaży dla kontrahentów z tej branży w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku. Dostawy w pierwszym kwartale 2024 roku realizowane były zarówno do odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Aplikacje obejmowały zarówno cementowe piece obrotowe, jak i piece stacjonarne do wypału wapna. W eksporcie oprócz tradycyjnych dla spółki rynków Stanów Zjednoczonych oraz państw Unijnych dużej skali dostawy zrealizowano m.in. do Pakistanu czy Iraku.

Sprzedaż do pozostałych branż obsługiwanych przez Zakłady Magnezytowe Ropczyce na przestrzeni pierwszego kwartału br. koncentrowała się głównie w obszarach koksownictwa oraz odlewnictwa. W branży hutnictwa szkła, mającej niewielki udział w strukturze sprzedaży wyrobów Spółki, pozyskano duży kontrakt z włoską firmą inżynieringową na dostawę do huty szkła funkcjonującej w Maroku.

Pomimo trudnej sytuacji ZM Ropczyce chcą dalej utrzymać politykę dywidendową. Walne zgromadzenie ZM Ropczyce podjęło uchwałę o wypłacie 5,57 mln zł z zysku za 2023 rok na dywidendę, co daje nie mniej niż 1,00 zł na akcję

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. – Przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

