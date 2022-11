Akcjonariusze Benefit Systems – James Van Bergh, Benefit Invest Limited oraz Fundacja Drzewo i Jutro – poinformowali, że po złożeniu zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariuszy ok. 160 000 akcji zwykłych, stanowiących ok. 5,45% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner) w związku z ABB.

„Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży akcji sprzedawanych oraz łączna liczba akcji sprzedawanych, w tym liczba akcji sprzedawanych sprzedawanych przez każdego z akcjonariuszy, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu […] Zamiarem Jamesa Van Bergh i Benefit Invest Limited jest wykorzystanie wpływów ze sprzedaży akcji sprzedawanych na dalsze wspieranie swoich inwestycji typu venture w Kanadzie za pośrednictwem butikowej firmy inwestycyjnej Good & Well założonej przez Jamesa Van Bergh w 2014 roku, z kolei Fundacji Drzewo i Jutro na dalsze finansowanie jej celów statutowych. W tym celu akcjonariusze zdecydowali się na przeprowadzenie sprzedaży w trybie ABB zamiast powtarzających się, mniejszych transakcji sprzedaży akcji, które miały miejsce w przeszłości. Jednocześnie akcjonariusze podtrzymują swoje pozytywne stanowisko co do perspektyw spółki i wspólnie zamierzają pozostać jej znacznym akcjonariuszem. Ponadto, James Van Bergh będzie kontynuował swoje zaangażowanie w rozwój spółki na poziomie rady nadzorczej spółki” – czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Źródło: ISBnews