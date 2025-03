Zarząd Ten Square Games zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 100 040 676,45 zł, co tj. 15,73 zł na akcję, podała spółka. Na dywidendę proponuje przeznaczyć całość jednostkowego zysku netto za 2024 r., tj. 72 694 774 zł, oraz część kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich (tzw. zyski zatrzymane) w kwocie 27 345 902,45 zł.

„Zgodnie z najlepszym szacunkiem Zarządu, zaproponowana kwota dywidendy, przy uwzględnieniu akcji własnych, które zostaną wydane w ramach rozliczenia programów motywacyjnych do dnia dywidendy, oznacza kwotę dywidendy w wysokości 15,73 zł na jedną akcję. Powyższe wynika z założenia, że liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wyniesie 6 359 865 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji spółki wynoszącej 6 476 000, tj. z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy” – czytamy w komunikacie.

W uzasadnieniu wniosku zarząd wskazał, że za przeznaczeniem części zysku zatrzymanego na wypłatę dywidendy przemawia obecna, stabilna sytuacja finansowa spółki oraz chęć zapewnienia akcjonariuszom większego udziału w zyskach.

Zarząd proponujem aby dzień dywidendy wyznaczony został na 20 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy – na 27 czerwca 2025 r.

„Planując długoterminowy rozwój Grupy TSG, zawsze bierzemy pod uwagę nasze zobowiązanie do dzielenia się wypracowaną wartością z akcjonariuszami. […] Rekordowy skup akcji własnych w 2024 roku był tego wyraźnym dowodem, a rekomendacja wypłaty 100 mln zł dywidendy w 2025 roku podkreśla nasze konsekwentne podejście do równoważenia inwestycji w rozwój z atrakcyjnymi zwrotami kapitałowymi. Proponowana wypłata w wysokości 15,73 zł na akcję, odpowiadająca blisko 20% stopie dywidendy, jest dowodem naszego zaangażowania w maksymalizację wartości dla akcjonariuszy oraz wyrazem naszej pewności co do długoterminowego potencjału wzrostu TSG” – skomentowała CFO Magdalena Jurewicz, cytowana w komunikacie.

W I kwartale 2024 roku spółka przeprowadziła rekordowy skup akcji własnych o wartości 114,6 mln zł, przypomniano.

„Mając solidną pozycję gotówkową i wysoką rentowność, Zarząd TSG zarekomendował wypłatę aż 100 mln zł dywidendy w 2025 roku z zysku wypracowanego w 2024 roku oraz w latach poprzednich. Proponowana dywidenda może być jedną z najwyższych pod względem stopy dywidendy na GPW, podkreślając zaangażowanie TSG w dostarczanie atrakcyjnych zwrotów kapitałowych dla akcjonariuszy” – podsumowała spółka.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews