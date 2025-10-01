Constellation Software Inc. oraz Topicus.com Inc. ogłosiły, że po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód organów regulacyjnych TSS Europe B.V. – spółka zależna Topicus – sfinalizowała nabycie 14,84% akcji własnych w kapitale zakładowym Asseco Poland, podał Topicus na swojej stronie internetowej.

Topicus ogłosił wcześniej nabycie przez spółkę zależną Yukon Niebieski Kapital B.V. od Cyfrowego Polsatu ok. 9,99% akcji Asseco w dniu 31 stycznia 2025 r., podano także.

3 lutego 2025 r. Topicus ogłosił podpisanie umowy wspólników, zawartej z Fundacją Rodziny Adama Górala, regulującej współpracę stron jako wspólników w Asseco, a w dniu 5 lutego Topicus ogłosił podpisanie umowy nabycia akcji własnych. Umowa wspólników weszła w życie w wyniku dzisiejszego nabycia akcji własnych, wskazano także.

Topicus.com Inc. jest paneuropejskim dostawcą oprogramowania i platform dla rynków wertykalnych, przeznaczonych dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Prowadząc działalność i inwestując w krajach i na rynkach w całej Europie o długoterminowym potencjale wzrostu, Topicus.com Inc. nabywa, buduje i zarządza wiodącymi firmami programistycznymi, dostarczającymi specjalistyczne, krytyczne i wywierające duży wpływ rozwiązania programowe, które odpowiadają konkretnym potrzebom klientów.

Constellation Software Inc. nabywa, zarządza i tworzy firmy zajmujące się oprogramowaniem dla rynków wertykalnych, które dostarczają kluczowe rozwiązania programowe.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews