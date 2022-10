Transition Technologies MS liczy, że w następnym roku będzie mógł wrócić do przygotowań do debiutu giełdowego, poinformował prezes TT MS Sebastian Sokołowski.

„Trzy kwartały tego roku to znaczny wzrost sprzedaży usług (w porównaniu z rokiem poprzednim) przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej rentowności firmy. Konsekwentnie budujemy dużą, międzynarodową organizację dzięki strategii organicznego wzrostu i selektywnych akwizycji na rynkach zagranicznych. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzić transakcję zakupu pakietu większościowego dostawcy usług IT w regionie APAC. Monitorujemy sytuację na rynkach finansowych i nastroje inwestorów na GPW. Mam nadzieję, że w następnym roku będziemy mogli wrócić do przygotowań do debiutu giełdowego” – powiedział Sokołowski, cytowany w komunikacie.

Globalny poziom sprzedaży całej grupy kapitałowej Transition Technologies po trzech kwartałach osiągnął ponad 520 mln zł (wzrost o 50% r/r) przy EBITDA ok. 60 mln zł. Grupa oczekuje, że rok 2022 będzie rekordowy pod względem obrotów i pozwoli na przekroczenie poziomu 700 mln zł sprzedaży w grupie, podano w informacji.

„Cały czas gospodarka światowa znajduje się w okresie turbulencji, a notowania surowców i energii są niesłychanie zmienne, ale pomimo tego nasze obroty pozostają na rekordowym poziomie – usługi IT nie zwalniają tempa, a zapotrzebowanie na nie wciąż rośnie. Spółki naszej grupy rosną i mają przeważnie najwyższe zyski w historii. Pokazuje to jak sektor ITC jest odporny na kryzysy” – powiedział prezes Transition Technologies Konrad Świrski.

Spółka Transition Technologies PSC – zajmująca się nowoczesnymi rozwiązaniami dla przemysłu – koncentruje się na zagadnieniach digitalizacji, technologii chmurowych, zagadnień cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji i data science.

„Konsekwentnie realizujemy strategię, która zakłada długotrwałą współpracę z klientami przemysłowymi i wytwórcami oprogramowania działającymi globalnie, w odpornych na zawirowania rynkowe sektorach gospodarki. Takie podejście procentuje, m.in. nowymi współpracami, które nawiązujemy z klientami w USA, Szwajcarii, ale także w Polsce wspierając ich także w nowych wyzwaniach, jakim są np. rosnące ceny energii. Coraz częściej pomagamy firmom efektywniej i skutecznie zarządzać energią w fabrykach poprzez wdrażanie Energy Management System. Wzrosty zamówień i cyfrowych potrzeb firm oraz dobre perspektywy branży IT, przekładają się na większą liczbę realizowanych przez nas projektów, a co za tym idzie także na wzrost zatrudnienia ekspertów, których w TT PSC mamy już ponad 900” – wskazał prezes TT PSC Szymon Bartkowiak.

Grupa Transition Technologies skupia się na najnowocześniejszych rozwiązaniach informatycznych dla przemysłu, medycyny i energetyki oraz zapewnia nowoczesne usługi produkcji oprogramowania (managed services). Obecna w sektorze automatyki przemysłowej, coraz bardziej rozwija także obszar robotyki dla przemysłu.

Źródło: ISBnews