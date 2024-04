B-Act, inżynierska spółka specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, dzisiaj zadebiutowała na rynku NewConnect. Podczas otwarcia notowań, wartość akcji wzrosła do 2,22 PLN, czyli o 38,75 proc. względem kursu odniesienia. B-Act jest 357. spółką notowaną na „małym parkiecie” oraz 3., która zadebiutowała w tym roku.

– Debiut na rynku NewConnect jest przełomowym momentem w historii działalności naszej spółki. Przeszliśmy długą drogę, aby znaleźć się w tym miejscu, pokonując wiele wyzwań i trudności. Dziś otwieramy nowy rozdział w naszej 30-letniej historii. Bardzo się cieszymy, że staliśmy się oficjalnie częścią rynku kapitałowego, zwiększając tym samym nie tylko naszą rozpoznawalność wśród inwestorów, ale także wiarygodność i transparentność. Dziękujemy za zaufanie obecnym akcjonariuszom oraz serdecznie witamy tych, którzy dzisiaj zakupili nasze akcje – mówi Adam Białachowski, prezes zarządu spółki B-Act SA.

B-Act pracuje obecnie przy 38 projektach, których łączna wartość wynosi 154 mln PLN brutto, a backlog spółki, czyli wartość usług, które zostały do wyfakturowania z podpisanych umów, to 102 mln PLN brutto. Spółka w obecnych roku podpisała już cztery nowe kontrakty, z których może otrzymać wynagrodzenie do 42 mln PLN brutto.

– Cieszymy się, że udaje nam się wywiązywać z obietnic, o których mówiliśmy podczas zeszłorocznej oferty publicznej akcji. Ciągle widzimy duży potencjał wzrostu m.in. w związku z napływem środków z Krajowego Planu Odbudowy – wczoraj do Polski wpłynęło już 27 mld PLN, z których do końca czerwca ma zostać zainwestowane 1,6 mld PLN, co naturalnie przełoży się na wzrost liczby inwestycji w naszym kraju – dodaje Adam Białachowski.

B-Act w zeszłym roku osiągnął najlepsze wyniki finansowe w historii swojej działalności. Spółka wygenerowała 16,3 mln PLN przychodów i 1,6 mln PLN zysku netto, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie kolejno 18 i 44 proc. rdr. Zarząd firmy zaznacza, że w 2024 roku planuje poprawić ten wynik. Spółka stale uczestniczy w rozpisywanych nowych przetargach, gdzie w kilku z nich jest bliska podpisania nowej umowy.

Źródło: Spółka