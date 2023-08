Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 17% w I poł. 2023 r. (o 1 pkt proc. mniej r/r), podała giełda. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 65% obrotów na rynku głównym GPW (+2 pkt proc. r/r), osiągając rekordowy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady.

„W I połowie 2023 r. na głównym rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 65%, o 2 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 17% obrotów, co stanowiło spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 18% obrotów, o 1 pkt proc. mniej niż w I połowie 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2023 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne z udziałem na poziomie 28,4%, na drugim miejscu z wynikiem 25,8% znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (18,8%).

„Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 85% obrotów, co stanowi wzrost o 2 pkt proc. r/r. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6% obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 9% obrotów, o 2 pkt proc. mniej niż w tym okresie przed rokiem. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu 2023 r. firmy osiągnęły 41% udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 34,5%, a inne podmioty instytucjonalne 17,9%” – czytamy dalej.

W I połowie 2023 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 32% (-3 pkt proc. r/r), a opcjami na poziomie 40% (-4 pkt proc. r/r). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 36% udziału w obrotach kontraktami, czyli tyle samo co przed rokiem. Natomiast udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał najwyższy poziom osiągany w I półroczu w ciągu ostatnich lat tj. 35%, podała też giełda.

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 4 pkt proc. r/r do 38% w I połowie 2023 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1-proc. poziomie. Wzrósł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 61% (+4 pkt proc. r/r), podano także.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews