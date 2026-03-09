Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) udostępnił nowe narzędzie pn. „Wybieram Fundusze”, które jest interaktywną porównywarką funduszy inwestycyjnych (FIO, SFIO oraz ETF), pozwalającą w jednym miejscu sprawdzić m.in. koszty funduszy, wskaźniki ryzyka i historyczne stopy zwrotu, podał Urząd.

„Dzięki przejrzystym i jednolitym kryteriom można łatwo porównać wybrane fundusze i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Narzędzie kierowane jest do inwestorów indywidualnych, dystrybutorów, analityków oraz środowiska naukowego. Dla zaawansowanych analityków dostępne jest także API 'Wybieram Fundusze'” – czytamy w komunikacie.

Celem projektu jest zwiększanie przejrzystości rynku, promowanie produktów generujących wartość dla klienta, wspieranie edukacji finansowej i budowa kultury świadomego inwestowania, podkreślono.

Źródło: ISBnews