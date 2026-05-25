Ultimate Games, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2025 r. w wysokości 1 zł na akcję, tj. łącznie w kwocie 5,23 mln zł, podała spółka. Planowany dzień nabycia praw do dywidendy to 31 lipca, a termin wypłaty to 10 sierpnia 2026 r., podano.

„Zarząd spółki wskazuje, że sytuacja finansowa spółki pozostaje stabilna, a realizowane oraz planowane projekty pozwalają na rekomendację wypłaty dywidendy w proponowanej wysokości, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz możliwości dalszego rozwoju działalności operacyjnej” – czytamy w komunikacie.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2019 r.

Źródło: ISBnews