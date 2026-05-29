Unibep odnotował 5,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 5,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,86 mln zł wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 429,84 mln zł rok wcześniej.

„W okresie I kw. 2026 roku przychody grupy kapitałowej były niższe o 23,5% r/r przede wszystkim w związku z ujemną dynamiką w segmencie deweloperskim i budowlanym. W segmencie budowlanym istotny wpływ na spadek sprzedaży miały niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącach zimowych, które ograniczyły tempo realizacji prac. Wiele prac budowalnych szczególnie w segmencie infrastruktury zostało zrealizowanych intensywnie jeszcze w końcówce zeszłego roku, aby zakończyć je przed okresem przerwy zimowej, która dla kontraktów z tego segmentu trwa zazwyczaj od 15 grudnia do 15 marca. Ponadto w segmencie budownictwa ogólnego kontrakty, na których dokonywane są jeszcze uzgodnienia projektowe z zamawiającymi, lub na których uruchomienie prac zależy od pozwoleń na budowę uzyskiwanych przez zamawiających, zostaną uruchomione z opóźnieniem, a ich realizacja przesuwa się na kolejne kwartały 2026 roku. Segment deweloperski zrealizował założenia dotyczące liczby lokali mieszkalnych rozpoznanych w wynikach, jednak ich liczba była niższa niż rok wcześniej, w ślad za słabą koniunkturą w segmencie popularnym notowaną wciąż w I kw. 2026 roku. W rezultacie, grupa kapitałowa odnotowała spadki sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Z drugiej jednak strony grupa kapitałowa cały czas utrzymuje pozytywny trend poprawy rentowności operacyjnej liczonej wskaźnikiem marży brutto ze sprzedaży dla realizowanego portfela zamówień. W analizowanym okresie I kw. 2026 roku wskaźnik ten wzrósł do 9,2% z 7% notowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego” – czytamy w raporcie.

„Pozytywnie kształtuje się również wynik z działalności operacyjnej. Pozytywny odczyt zysku operacyjnego na poziomie ok. 0,9 mln zł był jednak niższy niż w I kw. 2025 roku, co wynikało przede wszystkim z niższego poziomu rozpoznanej sprzedaży, ale też wyższych kosztów ogólnych, które w bieżącym roku są wyższe w ślad m.in. za regulacjami płacowymi poczynionymi od II kw. 2025 roku. Zarząd grupy kapitałowej pragnie przy tym wskazać, że notowana poprawa wskaźnika rentowności marży brutto ze sprzedaży dla realizowanego w bieżącym roku portfela zamówień, będzie w kolejnych miesiącach sezonu budowlanego 2026 wpływać pozytywnie na ogólne wyniki operacyjne grupy kapitałowej, w ślad za rosnącą skalą prac budowalnych w nadchodzącym sezonie letnim” – czytamy także.

Poza ww. zjawiskami grupa odnotowała wzrost kosztów zarządu w wysokości ok. 2,6 mln zł (tj. 11%), co wynikało głównie z regulacji płacowych, w ślad za regulacjami płacowymi poczynionymi w II poł. 2025 roku oraz wzmocnieniem struktur centralnych. Na ostateczny rezultat w pozycji wyniku netto wpływ miały również czynniki odnoszące się do działalności finansowej. Saldo na działalności finansowej było nieznacznie niższe względem I kw. 2025 roku, tj. o 1,1 mln zł. W analizowanym okresie Unibep dokonał emisji obligacji serii J, co także miało wpływ na prezentowane saldo. W rezultacie ww. czynników grupa wykazała stratę netto na poziomie 5 mln zł, wobec straty 4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej była niższa wobec roku poprzedniego. W roku bieżącym stanowi poziom 5,5 mln zł wobec straty 5,6 mln zł wykazanej rok wcześniej.

Wg Unibepu na uwagę zasługuje istotny spadek długu netto grupy, który według stanu na 31 marca 2026 roku wyniósł 53 mln zł wobec 260 mln zł rok wcześniej. Zmiana ta była efektem działań operacyjnych wdrożonych w obszarze polityki kontraktacyjnej oraz nadzoru nad realizacją kontraktów, ale również polityki kontroli procesów wewnętrznych, w tym kontrolingu operacyjnego, dyscypliny kosztowej i procesu zakupów.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 5,66 mln zł wobec 6,94 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews