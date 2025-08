Unibep miał 351 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 39,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 6,5 mln zł wobec 86,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej to 35,79 mln zł wobec 120,25 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi Grupa Unibep w I półroczu 2025 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,04 mld zł, co oznacza spadek o ok. 10,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jednocześnie marża brutto ze sprzedaży – po oczyszczeniu wyników o zdarzenia jednorazowe – wzrosła w I półroczu 2025 roku do 7,9% z 5,1% rok wcześniej. Pozytywne odchylenie, z wyłączeniem wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym, odnotował także zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł rok do roku o 69%. Kontraktacja w I półroczu 2025 r. roku wyniosła ok. 1,3 mld zł i była wyższa o 21% w ujęciu roku do roku” – czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych finansowych skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 81,7 mln zł, co stanowi wzrost r/r o 40,9%. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 35,8 mln zł, wobec 120,2 mln zł odnotowanych w roku poprzednim. W obu przypadkach ww. dane finansowe zostały obciążone wynikiem zdarzeń jednorazowych będących rezultatem przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych o odpowiednio: 7 mln zł w I półroczu 2025 roku oraz 103 mln zł w I półroczu 2024 roku. Bez uwzględnienia zdarzeń typu one-off zysk operacyjny kształtuje się następująco:

I półrocze 2025 roku: 28,8 mln zł

I półrocze 2024 roku: 17 mln zł, wskazano również.

Zysk netto Grupy w analizowanym okresie wyniósł 6,5 mln zł w porównaniu z 86,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych wyniósł on 829 tys. zł w I półroczu 2025 roku wobec 2,9 mln zł rok wcześniej.

Wartość portfela zamówień do realizacji od III kwartału br. wynosi 3,5 mld zł wobec 3,7 mld zł rok wcześniej, podano także w komunikacie.

„Pomimo spadku sprzedaży w segmencie budowlanym o 5,7% rok do roku, wynikającego przede wszystkim z niskiej wartości portfela zamówień na początku bieżącego roku, spowodowanej selektywną kontraktacją, zwłaszcza w segmencie budownictwa ogólnego, znacząco poprawiliśmy rentowność operacyjną, która wzrosła z 'minus’ 2,5% do 2,6%. Wzrost sprzedaży w obszarze budownictwa infrastrukturalnego i energetycznego potwierdza skuteczność realizowanej przez nas strategii. Kluczowe kontrakty, w tym projekty 'projektuj i buduj’ oraz inwestycje energetyczne, stanowią solidną podstawę dalszego rozwoju oraz istotny krok w zmianie struktury posiadanego portfela zamówień, w którym udział budownictwa ogólnego będzie stopniowo uzupełniany przez bardziej rentowne kontrakty z pozostałych segmentów działalności. W segmencie budownictwa ogólnego odczuwamy spowolnienie, wynikające głównie z selektywnego podejścia do kontraktacji oraz mniejszej aktywności na rynku mieszkaniowym. Jednocześnie akwizycje w sektorach przemysłowym i wojskowym pozwalają nam dywersyfikować portfel i wzmacniać pozycję w tych obszarach” – powiedział prezes Andrzej Sterczyński, cytowany w materiale.

Zarząd firmy wskazuje jednocześnie, że segment modułowy stoi przed wyzwaniem dekoniunktury na rynkach zagranicznych, dlatego Grupa obecnie koncentruje się na wzmacnianiu pozycji na rynku krajowym, w tym również w segmencie wojskowym. Jak tłumaczy zarząd, w obszarze deweloperskim niższa sprzedaż wynika przede wszystkim z harmonogramu przekazań oraz niekorzystnych warunków makroekonomicznych, które od III kwartału 2024 roku kształtują ten segment rynku.

„Równocześnie aktywnie pracujemy nad poprawą efektywności finansowej, redukcją kosztów oraz zmniejszeniem zadłużenia. Liczymy, że druga połowa roku przyniesie w tych obszarach satysfakcjonujące rezultaty. Nasze działania opierają się na elastyczności i zdolności adaptacji do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Choć jesteśmy dopiero na początku tej drogi, prowadzimy je z pełną konsekwencją. Osiągane efekty potwierdzają słuszność przyjętych rozwiązań i pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – dodał Sterczyński.

Grupa zachowała korzystną sytuację płynnościową, z sumą środków pieniężnych wynoszącą blisko 144 mln zł na 30 czerwca 2025 roku. Dług netto na koniec czerwca 2025 roku spadł o 61 mln zł względem 31 marca br., podkreślono.

Raport po przeglądzie audytora za I półrocze 2025 roku zostanie opublikowany 8 września 2025 roku.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews