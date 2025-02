Unibep miał 44,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 165,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 107,14 mln zł wobec 156,49 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej to 168,65 mln zł wobec 137,81 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2 606,87 mln zł vs. 2 429,77 mln zł (+7,3% r/r), w tym przychody w segmencie budowlanym 2 200,38 mln zł (wzrost o 9,3%), budownictwa modułowego: 168,35 mln zł (spadek o 24,5%) oraz deweloperskim: 299 mln zł (spadek o 5,3%).

„Na wskazane powyżej szacunkowe wyniki roku 2024 wpływ miały w szczególności:

– w segmencie budowlanym: wyższa sprzedaż w zakresie:

a). sektora infrastrukturalnego, którego analizowane wyniki sprzedażowe wskazują na rosnące poziomy produkcji w ślad za wejściem w fazę realizacji kontraktów podpisanych w poprzednich okresach, które do tej pory znajdowały się w fazie projektowania (kontrakty typu projektu i zbuduj),

oraz niższa sprzedaż w zakresie:

b). sektora kubaturowego, wynikająca z niższego poziomu produkcji wobec analogicznego okresu poprzedniego roku spowodowana niską, selektywną i ostrożną kontraktacją w całym okresie roku 2024,

c). sektora przemysłowo – energetycznego, wynikająca z aktualnych harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych kontraktów, które odbiegają in minus od poziomów produkcji realizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, oraz niższej od zakładanej kontraktacji i tym samym niższego poziomu produkcji z kontraktów nowo podpisanych,

– w segmencie modułowym: niższa sprzedaż budowlana dotycząca zakładu produkcji domów modułowych spółki Unihouse S.A. przy znaczącej poprawie wyników na poziomie operacyjnym. Efekt wynikowy został osiągnięty dzięki zapoczątkowanym w roku 2023 działaniom restrukturyzacyjnym i ukierunkowaniu działań handlowych na rynek polski, który zgodnie z przyjętymi założeniami ma być w 2025 roku rynkiem dominującym zarówno w strukturze sprzedaży, jak i portfelu zamówień pozostającym do realizacji na najbliższe kwartały,

– w segmencie deweloperskim: niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym poziom sprzedaży związany z realizacją harmonogramów protokolarnych przekazań mieszkań zgodnie z zawartymi umowami developerskimi oraz wpływ czynników zewnętrznych oddziałujących negatywnie aktywność klientów.

Opisane powyżej efekty realizowane w poszczególnych segmentach, łącznie dały pozytywne odchylenie w skonsolidowanym poziomie zrealizowanej sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że rok 2024 był okresem szeregu działań i inicjatyw, które pozytywnie wpłynęły na zyskowność Grupy Kapitałowej na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Dotyczą one w szczególności:

a). selektywnej polityki akwizycyjnej w zakresie segmentu budowlanego, pozwalającej na taki dobór nowych kontraktów do realizowanego portfela zamówień, który poprawia jego jakość mierzoną wskaźnikiem rentowności operacyjnej,

b). optymalizacji procesów produkcyjnych w zakładzie produkcji obiektów modułowych poprawiających ogólną rentowność operacyjną zakładu oraz ukierunkowanie działań handlowych na rynek krajowy, który jest bardzo perspektywiczny w kontekście uruchomienia środków z KPO,

c). w segmencie deweloperskim realizacji w sprzedaży projektów w Poznaniu, które charakteryzują się relatywnie wysoką rentownością, wymieniono także.

Zarząd wskazuje, że na ogólną rentowność operacyjną osiągniętą w 2024 roku przez grupę miały wpływ dodatkowo następujące zdarzenia i kwestie:

– zgodnie z tzw. „zasadą ostrożności” kontrakty, na których wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku szacowano straty na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, skorygowane zostały w swojej wycenie poprzez utworzenie stosownych rezerw z neutralnym wynikowo wpływem na kolejne okresy. Tym samym jakość i rentowność operacyjna kontraktów z portfela zamówień realizowanych w roku 2024 w ramach segmentu budowlanego uległa znaczącej poprawie,

– dodatni efekt jednorazowych zdarzeń związanych z przekwalifikowaniem i wyceną gruntów należących do spółek zależnych Unidevelopment S.A. w I kwartale 2024 roku. Zarząd Unidevelopment S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu prac deweloperskich na wybranych nieruchomościach gruntowych oraz utrzymaniu tych gruntów w celu uzyskania korzyści z tytułu wzrostu ich wartości. Decyzja ta wiązała się z dokonaniem przekwalifikowania tych nieruchomości gruntowych z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych oraz ich wyceny do wartości godziwej. Ponadto, jedna z tych nieruchomości została ostatecznie sprzedana w II kwartale 2024 roku.

Dodatni wpływ powyższych działań na prezentowane wstępne wyniki jest następujący:

– zysk z działalności operacyjnej: 103,2 mln zł

– zysk netto 83,6 mln zł.

Zarząd podał, że zyski operacyjne Grupy oczyszczone z wpływu jednorazowych działań w ramach spółek zależnych od Unidevelopment S.A. wynoszą 65,4 mln zł, co w porównaniu do straty w wysokości 137,8 mln zł odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi istotne pozytywne odchylenie, zakończono.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,43 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews