Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w kwocie 13,21 mln zł, tj. 0,4 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych). Pozostała część zysku netto za 2025 rok w kwocie 27,93 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy. Zarząd rekomenduje ustalić dzień dywidendy na 17 lipca, zaś dzień wypłaty na 6 sierpnia 2026 roku, podała spółka.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

