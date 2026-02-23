Unibep zdecydował o emisji – w ramach II Programu Emisji Obligacji – obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia wartości do łącznie 140 mln zł, podała spółka. Wykup obligacji nastąpi w terminie do 3 lat od dnia emisji. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M plus marża. Środki z emisji zostaną wykorzystane na częściowy lub całościowy wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii I.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews